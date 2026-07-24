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Moriyasu dejará la selección de fútbol nipona tras la Copa Asia: "Daré mi máximo esfuerzo"

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Tokio, 24 jul (EFE).- El seleccionador de fútbol de Japón, Hajime Moriyasu, dijo este viernes que se esforzará al máximo al frente de los 'samuráis azules' hasta que concluya la Copa Asia 2027, cuando será relevado por Go Oiwa, que dirige al equipo masculino japonés sub-23 desde hace cinco años.

"Espero que dar lo mejor de mí junto con el cuerpo técnico y los jugadores dentro de este periodo sirva como un buen relevo para la siguiente etapa, y haré todo lo posible para lograr resultados sólidos que conecten con el futuro", dijo Moriyasu durante una rueda de prensa.

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Durante su intervención, el seleccionador, que lleva en este puesto desde 2018, aclaró que la limitación del contrato "no afecta en absoluto" a su motivación y añadió que su visión está alineada con el objetivo de alzarse como campeones para 2050.

En cuanto a los resultados del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que Japón quedó eliminado en dieciseisavos ante Brasil, Moriyasu dijo que le habría gustado "llegar más lejos" y reconoció que "existe esa frustración deportiva".

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Aspirar a la cima mundial

El presidente de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), Tsuneyasu Miyamoto, que también participó en el encuentro ante medios, declaró que quieren "seguir asumiendo el reto de competir contra los mejores del mundo y aspirar a estar en la cima mundial".

Así, consideró que la "fortaleza" de Moriyasu "era fundamental" para aspirar a ganar la Copa Asia, donde Japón figura entre los favoritos.

"Valoramos enormemente el crecimiento acumulado, el trabajo y cohesión de grupo alcanzado por Moriyasu. El equipo logró competir de igual a igual contra potencias mundiales. Logró construir un equipo querido por la afición y que representa con orgullo a Japón en la escena internacional", expresó Miyamoto.

No obstante, pensando en "los cuatro años posteriores y en la necesidad de renovar el ambiente más adelante", la JFA decidió que a partir de dicha competición, que tiene lugar entre enero y febrero de 2027, harán la "transición" hacia Oiwa, quien no ha participado en la conferencia.

De esta forma, Oiwa, que previamente fue defensa en varios equipos japoneses y disputó tres partidos con la selección, asumirá la dirección técnica del equipo nacional con el objetivo de clasificarse para el Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje a la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 en el primer país. EFE

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