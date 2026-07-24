Espana agencias

La computación cuántica prepara el siguiente salto hacia el futuro de la informática

Guardar
Google icon

Bilbao, 24 jul (EFE).- Mientras la inteligencia artificial (IA) redefine el presente, la computación cuántica prepara el siguiente salto y comienza a dibujar el futuro de la informática, aunque aún se encuentra en una fase inicial de desarrollo.

Así lo han puesto de manifiesto profesionales de la investigación y representantes de empresas informáticas que han participado este viernes en el espacio de conferencias 'Opengune', dentro de la Euskal Encounter, la reunión multitudinaria de aficionados y profesionales de la informática, que reúne en el BEC de Barakaldo a más de 5.000 participantes con unos 4.000 ordenadores.

PUBLICIDAD

Según estos expertos de diferentes ámbitos, la computación cuántica permitirá resolver problemas cuya complejidad resulta inabordable para los ordenadores convencionales.

El verdadero desafío, han destacado, ya no reside únicamente en desarrollar tecnologías cada vez más potentes, sino en que la sociedad sea capaz de asimilar una transformación que avanza a una velocidad nunca vista.

PUBLICIDAD

También han coincidido en que la inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para aumentar la productividad y mejorar la toma de decisiones, aunque exige reforzar la formación y el pensamiento crítico para utilizarla de forma responsable.

Juan Luis López Aranguren, profesor de la Universidad de Zaragoza, ha defendido que "el valor diferencial" seguirá estando en las personas, ya que la inteligencia artificial puede ayudar al alumnado a profundizar y llegar más lejos en su aprendizaje, pero "el riesgo aparece cuando se utiliza para sustituir su propio esfuerzo y su camino de aprendizaje".

A su juicio, el verdadero desafío consiste en enseñar a utilizar estas herramientas como complemento del conocimiento y no como sustituto del razonamiento humano, y siempre contrastando con las fuentes primarias de información.

David Martín Barrios, desarrollador de 'software' especializado en IA, ha recordado que el espectacular avance de estas herramientas no elimina la necesidad de supervisión humana.

Como ha explicado, la IA puede automatizar prácticamente cualquier tarea repetitiva, pero todavía necesita algo que no puede sustituir, "el criterio para decidir si una respuesta es realmente válida", por lo que las respuestas generadas por estos sistemas deben verificarse.

Nonia Vaquero, investigadora del Donostia International Physics Center (DIPC), ha explicado que la computación cuántica va a permitir abordar problemas que los ordenadores clásicos no permiten resolver, especialmente en ámbitos como el desarrollo de nuevos fármacos, el estudio de sistemas físicos complejos o la optimización de procesos industriales.

La investigadora ha destacado el papel que está desempeñando el País Vasco en este ámbito gracias al ecosistema científico desarrollado en torno al ordenador cuántico instalado en San Sebastián, uno de los pocos sistemas de estas características existentes actualmente en el mundo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La paella que causa furor en Londres no la cocinan españoles: 1.000 raciones al día de una receta hecha con guisantes, langostinos y arroz de Valencia

El mercado gastronómico de Borough, uno de los más populares de Londres, acumula a diario largas colas para comprar una porción de paella Bomba Paella, el puesto de arroces que causa furor entre los turistas y visitantes

La paella que causa furor en Londres no la cocinan españoles: 1.000 raciones al día de una receta hecha con guisantes, langostinos y arroz de Valencia

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

En los próximos días, el satélite natural que rodea nuestro planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

La tercera ola de calor en España cierra con 151 muertos y una emergencia nacional por incendios

Las temperaturas descenderán el fin de semana, dando un ligero alivio a los servicios de emergencia

La tercera ola de calor en España cierra con 151 muertos y una emergencia nacional por incendios

La reina Letizia visita las instalaciones de Adolfo Domínguez por el 50 aniversario de la firma: sorprende con un vestido de rebajas veraniego y estampado

La monarca lleva años utilizando prendas de la marca y esta vez ha optado por una pieza de 99 euros

La reina Letizia visita las instalaciones de Adolfo Domínguez por el 50 aniversario de la firma: sorprende con un vestido de rebajas veraniego y estampado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez rechaza el recurso de Jésica Rodríguez y mantiene su imputación al apreciar indicios de malversación por los sueldos cobrados en empresas públicas sin trabajar

El juez rechaza el recurso de Jésica Rodríguez y mantiene su imputación al apreciar indicios de malversación por los sueldos cobrados en empresas públicas sin trabajar

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

El juez Calama cita como investigados al CEO y al presidente de Plus Ultra, que tendrán que declarar el 7 y 8 de septiembre

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

ECONOMÍA

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

DEPORTES

Primer accidente mortal en el Camp Nou: muere un obrero al recibir un golpe mientras realizaba obras de remodelación

Primer accidente mortal en el Camp Nou: muere un obrero al recibir un golpe mientras realizaba obras de remodelación

Iker Casillas desafió a Valdano 10 días antes de la final del Mundial y el tiempo le dio la razón: “Dame diez días”

Guardiola dice “no” al sueño de Italia: las claves del rechazo a Maldini y el Plan B que pone sobre la mesa a Pirlo, Buffon o Ancelotti

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española