La computación cuántica prepara el siguiente salto hacia el futuro de la informática

Bilbao, 24 jul (EFE).- Mientras la inteligencia artificial (IA) redefine el presente, la computación cuántica prepara el siguiente salto y comienza a dibujar el futuro de la informática, aunque aún se encuentra en una fase inicial de desarrollo.

Así lo han puesto de manifiesto profesionales de la investigación y representantes de empresas informáticas que han participado este viernes en el espacio de conferencias 'Opengune', dentro de la Euskal Encounter, la reunión multitudinaria de aficionados y profesionales de la informática, que reúne en el BEC de Barakaldo a más de 5.000 participantes con unos 4.000 ordenadores.

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Según estos expertos de diferentes ámbitos, la computación cuántica permitirá resolver problemas cuya complejidad resulta inabordable para los ordenadores convencionales.

El verdadero desafío, han destacado, ya no reside únicamente en desarrollar tecnologías cada vez más potentes, sino en que la sociedad sea capaz de asimilar una transformación que avanza a una velocidad nunca vista.

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También han coincidido en que la inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para aumentar la productividad y mejorar la toma de decisiones, aunque exige reforzar la formación y el pensamiento crítico para utilizarla de forma responsable.

Juan Luis López Aranguren, profesor de la Universidad de Zaragoza, ha defendido que "el valor diferencial" seguirá estando en las personas, ya que la inteligencia artificial puede ayudar al alumnado a profundizar y llegar más lejos en su aprendizaje, pero "el riesgo aparece cuando se utiliza para sustituir su propio esfuerzo y su camino de aprendizaje".

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A su juicio, el verdadero desafío consiste en enseñar a utilizar estas herramientas como complemento del conocimiento y no como sustituto del razonamiento humano, y siempre contrastando con las fuentes primarias de información.

David Martín Barrios, desarrollador de 'software' especializado en IA, ha recordado que el espectacular avance de estas herramientas no elimina la necesidad de supervisión humana.

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Como ha explicado, la IA puede automatizar prácticamente cualquier tarea repetitiva, pero todavía necesita algo que no puede sustituir, "el criterio para decidir si una respuesta es realmente válida", por lo que las respuestas generadas por estos sistemas deben verificarse.

Nonia Vaquero, investigadora del Donostia International Physics Center (DIPC), ha explicado que la computación cuántica va a permitir abordar problemas que los ordenadores clásicos no permiten resolver, especialmente en ámbitos como el desarrollo de nuevos fármacos, el estudio de sistemas físicos complejos o la optimización de procesos industriales.

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La investigadora ha destacado el papel que está desempeñando el País Vasco en este ámbito gracias al ecosistema científico desarrollado en torno al ordenador cuántico instalado en San Sebastián, uno de los pocos sistemas de estas características existentes actualmente en el mundo. EFE