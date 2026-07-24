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La Bolsa española abre con una caída del 0,04 %, en línea con los mercados europeos

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Madrid, 24 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto la sesión prácticamente plana y cede un 0,04 %, en consonancia con el resto de mercados europeos, que registraron ayer fuertes caídas por la subida del precio del petróleo brent hasta los 100 dólares ante el incremento de las tensiones en Irán.

En una sesión en la que los inversores estarán pendientes de las lecturas preliminares de julio de los índices adelantados de actividad, los PMIs manufactureros y de servicios, correspondientes a la eurozona, Alemania, Francia, el Reino Unido y EEUU, el IBEX 35 retrocede ese 0,04 % y se sitúa en 19.261,31 puntos, lo que deja el avance en lo que va de año en el año del 11,33 %.

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La mayor caída del IBEX es para Mapfre, con el 5,51 % tras informar de que ha comprado la aseguradora Safety en EEUU y publicar que ha logrado un beneficio de 624 millones de euros en el primer semestre, un 9,4 % más. EFE

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