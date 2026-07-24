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Incendio de Ejulve llega a 2.500 ha mientras se espera al cambio de tiempo para frenarlo

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Zaragoza, 24 jul (EFE).- El incendio forestal de Ejulve (Teruel) alcanza ya las 2.500 hectáreas y mantiene concentrado el mayor dispositivo de extinción de Aragón, que confía en aprovechar el descenso previsto de las temperaturas y el aumento de la humedad durante este sábado para intentar contener un fuego que continúa siendo el que más preocupa al operativo.

La reactivación durante la madrugada del incendio de Ejulve ha obligado además a evacuar cinco núcleos de población, mientras el fuego de Plan, en el Pirineo oscense, continúa estabilizado dentro de la complejidad del terreno y el de La Cerollera, declarado ayer, evoluciona favorablemente, lo que ha permitido intensificar la desmovilización de medios.

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Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha reconocido que el incendio de Ejulve es el que más les preocupa "ahora mismo", después de que durante la madrugada se reactivara el flanco izquierdo y por la tarde se le haya "ido por el flanco derecho", lo que ha obligado a ampliar las evacuaciones.

La situación ha llevado a volver a la Situación Operativa 2-Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo) y a solicitar nuevamente la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Además, el Gobierno de Aragón ha enviado dos mensajes del sistema ES-Alert para ordenar la evacuación preventiva de Cuevas de Cañart por la afectación del humo y, posteriormente, de las pedanías de Castellote de Ladruñán, Dos Torres de Mercader y los barrios de El Higueral y La Algecira.

En total, unas 175 personas se han visto afectadas por estas medidas, de las que 31 permanecen alojadas en el pabellón municipal de Alcorisa, donde también está previsto acoger a vecinos del resto de núcleos evacuados.

El operativo concentrará durante la noche sus esfuerzos en defender el núcleo urbano de Cuevas de Cañart.

Bermúdez de Castro ha agradecido al Ministerio para la Transición Ecológica la respuesta a las peticiones de medios y ha destacado que, "con lo que está sucediendo en Madrid, todos los medios que hemos pedido desde el Gobierno de Aragón, como siempre, han sido atendidos", lo que "ha conseguido en cierta medida frenar la evolución del incendio, que continúa activo".

El consejero ha explicado que las condiciones meteorológicas han dificultado enormemente la extinción, con temperaturas superiores a 40 grados, humedades por debajo del 10 % y viento de componente sureste. No obstante, ha señalado que el descenso previsto de las temperaturas y el aumento de la humedad durante este sábado "abre una ventana de oportunidad" para atacar el incendio con mayor intensidad, aunque ha advertido de que el cambio de viento obligará a mantener la vigilancia sobre los núcleos de población.

Respecto al incendio de Plan, Bermúdez de Castro ha indicado que la situación se mantiene "igual que en los últimos cinco o seis días", debido a la dificultad de acceder a un terreno con pendientes de hasta el 90 % y cubierto por pino negro muy resinoso. En este sentido, ha destacado la eficacia de los helicópteros contratados de emergencia, equipados con eslingas de gran longitud que permiten realizar descargas de agua de mayor precisión sobre el fuego.

Por su parte, el incendio de La Cerollera presenta la evolución más favorable de los tres, pues el perímetro "no tiene llama en estos momentos, aunque siga habiendo incendio interior", por lo que el operativo se muestra "más optimista", si bien ha insistido en que la evolución meteorológica obliga a mantener la prudencia. EFE

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