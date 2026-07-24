El público del Liceu despide al maestro Pons con aforo completo y la octava de Mahler

Barcelona, 24 jul (EFE).- El público del Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha despedido este viernes al maestro Josep Pons, director musical de la institución durante los últimos catorce años, en una función con aforo completo en la que la orquesta del coliseo ha tocado la sinfonía número 8 de Gustav Mahler.

Antes del inicio del concierto, el presidente del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany, ha dedicado unas palabras de reconocimiento a Pons, que continuará vinculado a la institución como director musical honorario y se incorporará como director de la Deutsche Radio Philharmonie.

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La interpretación, que no se ha perdido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reunido a cerca de trescientos intérpretes entre la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu, cuatro coros y un reparto internacional de primer nivel para dar vida a una de las obras más monumentales del repertorio sinfónico-coral.

Con este concierto culminan, han destacado desde el Liceu, cerca de tres lustros de "transformación artística que han consolidado la Orquesta y el Coro del Gran Teatre del Liceu" y "han dejado un legado basado en la excelencia musical, la proyección internacional y el compromiso con el territorio".

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El músico de Puig-reig (Barcelona), que antes dirigió la Orquesta Nacional de España y se formó en la Escolania de Montserrat y el Conservatorio Municipal de Barcelona, ha conseguido durante su trayectoria en el Liceu dar mayor visibilidad y centralidad a la orquesta y aumentar su personal y presupuesto.

A partir de la temporada 2026-2027 ocupará el cargo de director musical el británico Jonathan Nott, que durante doce años ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de Tokio. EFE

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