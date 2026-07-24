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Castilla y León amanece con 9 fuegos activos y más de 1.500 evacuados entre Ávila y León

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Valladolid, 24 jul (EFE).- Castilla y León amanece con 9 incendios activos, cuatro de gravedad, entre los que preocupa especialmente el de Burgohondo (Ávila), con tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas entre este municipio, una urbanización de El Tiemblo y núcleo de turismo rural, lo que ha motivado la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno central, junto con Madrid.

El incendio abulense, que se declaró este miércoles, destaca por su especial virulencia, ya que en la tarde del jueves avanzó a una velocidad de 30 kilómetros en 40 minutos, y las llamas entraron en la Reserva Natural de Valle de Iruelas, donde habita una de las principales colonias de buitre negro, que ha quedado arrasada.

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El humo obligó a confinar los municipios de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, pero también a evacuar la urbanización La Atalaya en esta última localidad y un núcleo de turismo rural de Valle de Iruelas, junto con dos casas rurales y un camping, y por la noche se ha evacuado una residencia de mayores.

En total, son más de 1.500 los evacuados, que se suman al centenar de vecinos que ya salieron de sus casas en un barrio de Burgohondo el miércoles, por un fuego que se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGP) 2, y en el que trabajan más de medio centenar de medios, con apoyo de la UME.

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En IGR 2 está también un incendio en Murias de Ponjos (León), que ha subido de gravedad esta madrugada y ha obligado a evacuar tres poblaciones, Rosales, Folloso y Andarroso, con unos 40 vecinos que han sido realojados en las escuelas de Riello, pese a que la evolución en la tarde del jueves era favorable.

El comportamiento del incendio forestal, que se declaró el miércoles a las 19.45 horas, ha cambiado durante la noche debido a las condiciones meteorológicas, especialmente por la intensidad del viento, lo que ha provocado una propagación más rápida de la prevista.

Las previsiones apuntan a que las llamas continúen avanzando en dirección a las localidades de Rosales y Folloso, si bien los responsables de la emergencia confían en que el fuego pueda perder intensidad al llegar a un arroyo situado en las proximidades de ambos pueblos.

Los otros dos incendios de peligrosidad, aunque de nivel IGR 1, son los Brieva (Segovia) y Castropodame (León), ambos con buena evolución. Además, el de León rebajó el nivel 2 este jueves, con la previsión de retorno a sus hogares de los alrededor de 200 vecinos evacuados de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero.

La buena evolución del incendio de La Mierla en Guadalajara dio este jueves también un respiro a Soria, donde las llamas no han llegado a entrar en la provincia, pero el humo del incendio sí obligaba a desalojos, que se levantaron ya por completo ayer, con el retorno de los residentes en un centro de mayores de Retortillo.

La Junta de Castilla y León mantiene la vigilancia en Soria, aunque ya sin riesgo, y el operativo trabaja en otros incendios declarados en León: La Baña, La Utrera y Quintela, estos últimos iniciados la pasada noche; y uno más en Zamora, en Santa Colomba de las Monjas.

Además, el fuego de Rábano de Aliste (Zamora), que obligó en la noche del miércoles a confinar la población, sigue con una buena evolución y se encuentra estabilizado. EFE

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