Sofocado el incendio iniciado de madrugada en un paraje de Alosno (Huelva)

Huelva, 23 jul (EFE).- Efectivos del Plan Infoca han dado por sofocado el incendio forestal que se inició de madrugada en un paraje de Alosno (Huelva), y que se ha conseguido acotar con el personal de tierra durante la pasada madrugada.

En sus redes sociales, el Infoca ha informado de que nada más iniciarse las llamas fueron enviados a la zona 30 efectivos por tierra y tres autobombas, que han conseguido estabilizar el fuego.

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El fuego afectaba al paraje 'Las Juanitas', y tras ser estabilizado durante la noche, se dio por controlado a las 13.20 horas, para darse por sofocado poco antes de las 18.30, tras trabajar en el terreno un grupo de bomberos forestales apoyado por una autobomba.

Se trata de un incendio que no tiene relación con el que sigue activo y fuera de control en El Cerro del Andévalo, también en la provincia de Huelva, donde esta semana se han producido hasta cuatro distintos. EFE

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