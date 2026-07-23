PP y Vox critican al PSOE por rebajar los requisitos para tener grupo en el Congreso como premio al apoyo de sus socios

El PP y Vox han acusado este jueves al PSOE y a Sumar de apoyar una reforma del Reglamento del Congreso que rebaja los requisitos para poder tener grupo parlamentario propio en la Cámara con el fin de premiar a los partidos minoritarios que han dado apoyo al Gobierno de coalición en esta legislatura y para intentar anticipar su apoyo en la siguiente si les vuelven a necesitar.

Durante el debate de esta reforma en el Pleno, los 'populares' y Vox han coincidido en señalar que esta modificación de las reglas parlamentarias evidencia que la legislatura ha terminado y que los partidos que han dado su apoyo al Ejecutivo se enfrentan a una posible caída electoral.

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Así lo ha dicho el 'popular' Pedro Navarro, quien ha defendido que el Reglamento del Congreso "no se puede convertir en un instrumento de negociación por el inminente proceso electoral", aunque, a su juicio, lo lleva siendo desde el inicio de la legislatura, cuando se cambió para autorizar el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara.

En este contexto, ha rechazado que se modifique para "fabricar grupos artificiales". "Defendemos que quien quiera tener un grupo propio, se lo gane en las urnas, con el apoyo de los ciudadanos, no en el pasillo a cambio de un voto por alguna iniciativa", ha dicho.

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El diputado de Vox Carlos Flores Juberías ha denunciado que se rebajan "hasta límites ridículos" los requisitos para tener grupo propio con una iniciativa que, en su opinión, prueba que, diga lo que diga el presidente del Gobierno, "la legislatura ha terminado".

Así, se ha preguntado si esta reforma es un "regalo de despedida por tres años de apoyo fiel" de los socios al Gobierno o es más bien "el pago anticipado por el sustento que espera recibir de ellos en la próxima legislatura".

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NO VAN A LLEGAR NI AL 1%

Además, ha sugerido a Podemos que "le den una 'pensadeta'" a un texto que, a juzgar por sus resultados en Aragón, Castilla y León o Galicia, les va a servir porque allí no llegaron ni al 1% de los votos. Y algo parecido le ha dicho a Junts, a quienes ha recomendado que lo rebajen al 0,1%.

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"Cuando cambien las mayorías y se propongan otras modificaciones del Reglamento, ustedes no estarán legitimados para ninguna crítica, porque sus comportamientos y su sectarismo previo les hará esclavos de las mismas", ha avisado por su parte el representante de UPN, Alberto Catalán.

Las minorías han defendido que este cambio en el Reglamento posibilita "un mejor reflejo o adecuación de la diversidad y pluralidad de la sociedad que se manifiesta en los resultados electorales", como ha resumido el diputado del PNV Mikel Legarda, y también mejora la protección del pluralismo político.

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EVITAR UN "USO TORTICERO"

También han recalcado que con la nueva redacción se dota a la Cámara de unas reglas "claras" que evitarán que las mayorías utilicen el Reglamento de forma "torticera" a la hora de negar o permitir la creación de grupos parlamentarios. Así lo han planteado tanto Jon Iñarritu, de Bildu, como Pilar Vallugera, de ERC, quien ha acusado a PP y Vox de seguir mirando al Congreso y al país "con las gafas del siglo pasado".

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"Estamos haciendo un cambio en la vida interna de este Parlamento para que, si en las próximas legislaturas gobierna el fascismo, tengamos por lo menos la posibilidad de plantarles cara, no solo en las calles, sino también aquí", ha planteado Alberto Ibáñez, de Sumar, defendiendo este tipo de medidas compensatorias.

Por contra, la socialista María Adrio ha incidido en que esta modificación reglamentaria "no rompe el funcionamiento de la Cámara" y pretende "corregir una rigidez que hoy plantea situaciones difícilmente compatibles con el pluralismo de la institución". Además, ha añadido, evitará que el Grupo Mixto "sea demasiado grande", lo que "dificultaría su funcionamiento y la organización de los debates".

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