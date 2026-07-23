Espana agencias

PP y Vox critican al PSOE por rebajar los requisitos para tener grupo en el Congreso como premio al apoyo de sus socios

Guardar
Google icon
Imagen SXQN5QP4LBA6ZOAUXU45FYUMKA

El PP y Vox han acusado este jueves al PSOE y a Sumar de apoyar una reforma del Reglamento del Congreso que rebaja los requisitos para poder tener grupo parlamentario propio en la Cámara con el fin de premiar a los partidos minoritarios que han dado apoyo al Gobierno de coalición en esta legislatura y para intentar anticipar su apoyo en la siguiente si les vuelven a necesitar.

Durante el debate de esta reforma en el Pleno, los 'populares' y Vox han coincidido en señalar que esta modificación de las reglas parlamentarias evidencia que la legislatura ha terminado y que los partidos que han dado su apoyo al Ejecutivo se enfrentan a una posible caída electoral.

PUBLICIDAD

Así lo ha dicho el 'popular' Pedro Navarro, quien ha defendido que el Reglamento del Congreso "no se puede convertir en un instrumento de negociación por el inminente proceso electoral", aunque, a su juicio, lo lleva siendo desde el inicio de la legislatura, cuando se cambió para autorizar el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara.

En este contexto, ha rechazado que se modifique para "fabricar grupos artificiales". "Defendemos que quien quiera tener un grupo propio, se lo gane en las urnas, con el apoyo de los ciudadanos, no en el pasillo a cambio de un voto por alguna iniciativa", ha dicho.

PUBLICIDAD

El diputado de Vox Carlos Flores Juberías ha denunciado que se rebajan "hasta límites ridículos" los requisitos para tener grupo propio con una iniciativa que, en su opinión, prueba que, diga lo que diga el presidente del Gobierno, "la legislatura ha terminado".

Así, se ha preguntado si esta reforma es un "regalo de despedida por tres años de apoyo fiel" de los socios al Gobierno o es más bien "el pago anticipado por el sustento que espera recibir de ellos en la próxima legislatura".

NO VAN A LLEGAR NI AL 1%

Además, ha sugerido a Podemos que "le den una 'pensadeta'" a un texto que, a juzgar por sus resultados en Aragón, Castilla y León o Galicia, les va a servir porque allí no llegaron ni al 1% de los votos. Y algo parecido le ha dicho a Junts, a quienes ha recomendado que lo rebajen al 0,1%.

"Cuando cambien las mayorías y se propongan otras modificaciones del Reglamento, ustedes no estarán legitimados para ninguna crítica, porque sus comportamientos y su sectarismo previo les hará esclavos de las mismas", ha avisado por su parte el representante de UPN, Alberto Catalán.

Las minorías han defendido que este cambio en el Reglamento posibilita "un mejor reflejo o adecuación de la diversidad y pluralidad de la sociedad que se manifiesta en los resultados electorales", como ha resumido el diputado del PNV Mikel Legarda, y también mejora la protección del pluralismo político.

EVITAR UN "USO TORTICERO"

También han recalcado que con la nueva redacción se dota a la Cámara de unas reglas "claras" que evitarán que las mayorías utilicen el Reglamento de forma "torticera" a la hora de negar o permitir la creación de grupos parlamentarios. Así lo han planteado tanto Jon Iñarritu, de Bildu, como Pilar Vallugera, de ERC, quien ha acusado a PP y Vox de seguir mirando al Congreso y al país "con las gafas del siglo pasado".

"Estamos haciendo un cambio en la vida interna de este Parlamento para que, si en las próximas legislaturas gobierna el fascismo, tengamos por lo menos la posibilidad de plantarles cara, no solo en las calles, sino también aquí", ha planteado Alberto Ibáñez, de Sumar, defendiendo este tipo de medidas compensatorias.

Por contra, la socialista María Adrio ha incidido en que esta modificación reglamentaria "no rompe el funcionamiento de la Cámara" y pretende "corregir una rigidez que hoy plantea situaciones difícilmente compatibles con el pluralismo de la institución". Además, ha añadido, evitará que el Grupo Mixto "sea demasiado grande", lo que "dificultaría su funcionamiento y la organización de los debates".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Isabel Pantoja viaja a Sevilla in extremis para ver a Kiko Rivera en el hospital tras su segundo ictus: el gesto que demuestra su reconciliación

La tonadillera ha sido vista en el aeropuerto de Sevilla y se espera otro reencuentro con su hijo y Lola García

Isabel Pantoja viaja a Sevilla in extremis para ver a Kiko Rivera en el hospital tras su segundo ictus: el gesto que demuestra su reconciliación

Césped natural o artificial para tu jardín: un experto explica las diferencias y cuál debes elegir

Las altas temperaturas marcan la diferencia a la hora de elegir uno, según Joan Calderón

Césped natural o artificial para tu jardín: un experto explica las diferencias y cuál debes elegir

Joan Manuel Serrat ya es bisabuelo: su nieta Luna y el futbolista Dani Ceballos comparten las primeras fotos de sus mellizas

La pareja ha explicado cómo están viviendo los primeros momentos de la paternidad: “El amor que imaginábamos se quedó corto”

Joan Manuel Serrat ya es bisabuelo: su nieta Luna y el futbolista Dani Ceballos comparten las primeras fotos de sus mellizas

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

La institución presidida por Christine Lagarde retrasa una nueva subida del precio del dinero tras confirmar la caída de la tasa de inflación de la eurozona en junio

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

Los pendientes de 1.600 euros con los que la reina Letizia referencia la cuenta atrás para sus vacaciones en Mallorca

La monarca se ha reunido con familiares de víctimas de ETA y 16 estudiantes universitarios de Colombia, Perú y República Dominicana

Los pendientes de 1.600 euros con los que la reina Letizia referencia la cuenta atrás para sus vacaciones en Mallorca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones

Seguro de coche por días: qué es, cómo funciona y qué beneficios tiene

Zapatero da la cara pero no explicaciones sobre el caso Plus Ultra: “Soy inocente y no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”

ECONOMÍA

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

DEPORTES

Luis de la Fuente, sobre el Mundial 2030 en España: “El orgullo más grande de un entrenador es ser seleccionador de tu país”

Luis de la Fuente, sobre el Mundial 2030 en España: “El orgullo más grande de un entrenador es ser seleccionador de tu país”

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar