Lurdes Auzmendi pide "que se rompa la ley del silencio" sobre 'Pertur' y lamenta que "se siga blanqueando a ETA"

Lurdes Auzmendi, pareja de Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur', ex dirigente de ETA político militar (pm) que desapareció el 23 de julio de 1976, ha reclamado que se "rompa la ley del silencio" sobre su desaparición, y ha lamentado que "se siga blanqueando a ETA, a lo más sucio y más violento" de la banda.

En el día en el que se cumplen 50 años de la última vez que se le vió con vida el 23 de julio de 1976 en San Juan de Luz (Francia) en un coche con Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito', y Miguel Ángel Apalategi, 'Apala', Auzmendi ha censurado que en estos últimos días esté habiendo intentos de "echar toda la responsabilidad sobre la guerra sucia y la extrema derecha", cuando hay "sospechas más que fundadas de que fueron los propios miembros de la organización ETA político militar, los 'berezis'", los responsables de su desaparición.

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La que fuera también integrante de los 'polimilis' ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que fueron los propios compañeros de 'Pertur' los que le secuestraron tres meses antes de su desaparición por su apuesta por las vías políticas para hacerle "un juicio sumarísimo". Fue liberado tras una votación interna, en la que hubo 33 votos a favor de su puesta en libertad y 30 en contra. "Me indigna el empeño por seguir blanqueando a ETA, a lo más sucio y a lo más violento de ETA", ha asegurado.

Según ha recordado, cuando 'Pertur' desapareció, la banda "ya había hecho desaparecer a tres muchachos", en alusión a los jóvenes gallegos José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga; "y había secuestrado a dos policías, a los que torturaron, asesinaron y enterraron".

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"Ojalá alguna vez sepamos la verdad de los hechos. Ojalá alguna vez haya alguien que tenga un mínimo de humanidad y diga lo que sabe, porque son muchos y tienen muchos indicios. A falta de verdad judicial, yo me agarro a la verdad histórica y espero que esa verdad histórica sea parte de la memoria colectiva", ha apuntado.

Lurdes Auzmendi ha criticado que "se haya echado durante estos 50 años un tremendo manto de silencio sobre la memoria de Eduardo, un terrible silencio del que han sido cómplices muchos de sus compañeros de entonces y, por supuesto, cómplices del terrorismo de ETA con todas sus implicaciones y todas sus ramificaciones". "Dejemos que forme parte de la memoria colectiva todo lo que sucedió en aquellos años y en el contexto en el que desapareció", ha apelado.

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Además, ha reprochado que excompañeros de 'Pertur' quieran homenajearle ahora "manteniéndose, en el mejor de los casos, en la equidistancia, siempre con la balanza a un lado, pero también al otro, y siempre haciendo malabares".

"EL HORROR QUE SE VIVÍA EN ETA"

"Ellos fueron testigos del horror que se vivía en ETA en aquellos años. Fueron testigos del odio que le tenían a Eduardo desde hacía mucho tiempo, y fueron testigos del rechazo que sentían esos elementos de la organización, los 'berezis', en contra del trabajo que venía haciendo Eduardo para que, más pronto que tarde, se creara un partido político y se trabajara con otras fuerzas políticas para que una vez se instaurara la democracia en España y empezáramos a vivir en libertad", ha añadido.

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Para Auzmendi, esa fue la razón por la que le hicieron desaparecer. "Venían desde tiempo atrás ya difundiendo el odio hacia Eduardo. Y repito que no se puede olvidar que tres meses antes de la desaparición había sido secuestrado por 'berezis'. Lo que no pudieron hacer entonces, en mi opinión, terminaron haciéndolo el 23 de julio", ha insistido.

La que fuera pareja sentimental de Pertur ha señalado que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigó el caso entre 2008 y 2012, y tuvo que cerrarlo porque no había obtenido en ese momento las suficientes pruebas para poder abrir una causa ya en regla. No obstante, ha recordado que "los casos de desapariciones forzadas no prescriben", y que si hubiera nuevas pruebas, se podría solicitar la apertura de la causa.

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"Por supuesto, hay que pedir también la desclasificación ya de todos los documentos que pueda haber en los distintos archivos del CSID, Ministerios del Interior, de Justicia, porque, según la ley en vigor, transcurridos 50 años ya se pueden desclasificar", ha manifestado, para señalar que "hay que eliminar la más mínima sospecha" de implicación del Estado.

En todo caso, Lurdes Auzmendi ha reclamado a los antiguos compañeros de Eduardo, "los miembros de aquella ETA, que hablen, que digan lo que saben". "No vale con exigir solo a los gobiernos, a las administraciones. Nos tenemos que exigir todos, todos tenemos una grandísima responsabilidad en lo que sucedió en aquel año. Hay que reconocer la verdad de esa responsabilidad, y afrontarla con coraje, porque, si no, nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos", ha dicho.

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Por ello, ha señalado que, tal como ha reivindicado también el director de Gogora, Alberto Alonso, "hay que conseguir que se rompa con la ley del silencio y la desclasificación de los documentos".

UNA RELECTURA

Auzmendi ha explicado que, pese a los intentos que está habiendo de realizar una "relectura" del caso de Eduardo Moreno Bergaretxe, ella no ha cambiado de opinión, y ha destacado que el único imputado en la Audiencia Nacional por la desaparición fue 'Pakito'.

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Además, ha rechazado la versión que este ofreció de que 'Pertur' les había pedido a 'Apala' y a él que le llevaran el 23 de julio de 1976 en coche a una cita que tenía en Behobia, y ha recordado que el propio Miguel Ángel Apalategi había participado en su secuestro poco antes, y Francisco Mujika "era otro de los miembros más radicales y que mayor odio le tenían a Eduardo".

Tal como ha relatado, tras el secuestro y posterior liberación en el seno de la banda "era otro Eduardo, se le metió el miedo y empezó a tomar muchísimas medidas de seguridad". "Ya sabía de antes de qué gente estaba rodeado, pero él seguía preparando la ponencia 'Otsagabia', que meses después de su desaparición pudimos aprobar y conseguir que ETA tomara otro rumbo", ha subrayado, para recordar que todo ello derivó en la disolución de ETA político militar en 1982.

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Doce días antes de su desaparición, contó en una carta a Lurdes Asurmendi la situación de desconfianza que se vivía dentro de la organización y el temor que sentía. En persona ya le había transmitido que temía que "algo terrible" le ocurriera.