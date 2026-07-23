Envían EsAlert para confinar tres pueblos de Ávila y evacuan camping y dos casas rurales

Ávila, 23 jul (EFE).- El Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León ha enviado un mensaje EsAlert a los vecinos de El Tiemblo, Burgohondo y Navaluenga para que permanezcan en sus casas y ha sido evacuado el camping de El Burguillo, así como las casas rurales Las Cruceras y La Rinconada, en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, por el humo del incendio declarado el miércoles.

La alerta de protección Civil se ha producido poco antes de las 18 horas de este jueves a través de un mensaje en el que solicitan a los habitantes de estos tres pueblos que permanezcan "en sus domicilios" y "sigan las indicaciones de las autoridades y la Guardia Civil".

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Aunque la población habitual de estos tres municipios ronda los 8.000 habitantes, durante estos días la cifra se multiplica debido a los veraneantes y propietarios de una segunda residencia.

La localidad en la que surgieron las llamas, Burgohondo, cuenta con unos 1.300 habitantes, mientras que la cercana de Navaluenga, a la que se han extendido las llamas, ronda los 2.200, y El Tiemblo se sitúa en torno a los 4.500 habitantes.

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Cerca de esta última se encuentra, además, la Reserva Natural del Valle de Iruelas, lo que ha hecho que la Unidad Militar de Emergencias (UME) esté realizando cortafuegos con buldócer para impedir que el fuego alcance este espacio protegido de la provincia de Ávila, próximo a la Comunidad de Madrid.

Los tres municipios confinados han emitido sendos comunicados con las instrucciones de Protección Civil para que, hasta nuevo aviso, nadie salga de sus casas para preservar su salud ante la llegada de humo y cenizas, así como para facilitar el trabajo de los medios de extinción.

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Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas, se deben evitar desplazamientos innecesarios y mantener libres las vías de acceso para facilitar el acceso a los vehículos de emergencia. Las instrucciones prohíben llamadas al 112 , Policía Local y Ayuntamiento, "salvo que se trate de una emergencia real", para no colapsar los servicios de atención y enfocarlos a las emergencias.

El comunicado pide a los vecinos "calma, responsabilidad y la máxima colaboración" mientras permanezcan vigentes estas medidas.

La espesa nube de humo procedente de este incendio es muy visible desde la capital de Ávila, situada a unos 40 kilómetros al norte, desde donde se divisa una gran columna.

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Trabajan en la zona medio centenar de medios humanos y materiales, entre los que figuran una decena de medios aéreos.

Los cien de dos barrios de Burgohondo que fueron evacuados la pasada noche, permanecen aún fuera de sus viviendas. EFE

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