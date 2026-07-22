La UD Las Palmas disputa este miércoles en Marbella el primero de cuatro amistosos

Las Palmas de Gran Canaria, 22 jul (EFE).- La UD Las Palmas disputará este miércoles, ante el Orlando Pirates FC de Suráfrica, el primero de cuatro partidos amistosos programados en su concentración de pretemporada en Marbella (Málaga).

El choque se jugará en el Marbella Football Center a partir de las 18:00 horas.

Tras este primer ensayo, ante un adversario con el que empató sin goles el verano anterior en ese mismo escenario, el conjunto amarillo se medirá el próximo sábado al saudí Al-Ittihad, y la semana siguiente se probará contra la UD Leiría, de la Segunda División de Portugal (martes 28), y el saudí Neom Sports Club (viernes 31).

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Rubén De la Barrera, nuevo entrenador del equipo isleño para la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion, comenzará a implantar el nuevo sistema de juego y a perfilar su once ideal, aunque no podrá disponer de los 32 futbolistas desplazados a la Costa del Sol, pues algunos de ellos están aún en fase de recuperación de lesiones que arrastran de la temporada anterior. EFE

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