Arranca el Mundial Júnior de Snipe con Fretwell y Krebs (EEUU) como primeros líderes

Melilla, 22 jul (EFE).- El Campeonato del Mundo Júnior de la Clase Internacional Snipe ha arrancado este miércoles en Melilla con la disputa de las dos primeras pruebas del programa, que han situado como primeros líderes de la competición a la pareja estadounidense formada por Owen Fretwell y Colin Krebs.

Los japoneses Fuma Takashima y Hanto Hotta ocupan la segunda posición de la general provisional, mientras que los canarios Gustavo del Castillo y Samuel Quevedo cierran el podio provisional.

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En categoría femenina, las malagueñas Candela Moreno y Rocío Vidal son la primera tripulación clasificada.

Los primeros líderes del Mundial han firmado dos victorias parciales en una jornada marcada por los vientos flojos e inestables, unas condiciones meteorológicas complicadas que obligaron al Comité de Regatas a adaptarse continuamente a la evolución del viento para poder completar el programa previsto.

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En ambas mangas fue necesario acortar la segunda ceñida y, en la segunda, incluso corregir cinco grados el recorrido debido a las continuas roladas, ya que la intensidad del viento apenas alcanzó los seis nudos, rozando el límite mínimo para la navegación.

Pese a las dificultades, el trabajo del Comité y el esfuerzo de los regatistas permitió completar las dos mangas previstas, dejando una primera clasificación general con una clara ventaja para los estadounidenses Fretwell y Krebs.

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En la manga inaugural, Owen Fretwell y Colin Krebs lograron abrir una diferencia durante la segunda ceñida para imponerse a los andaluces Juan José Fernández Maldonado y Álvaro Rodríguez Sánchez, que finalizaron en la segunda posición; mientras que el tercer puesto fue para las estadounidenses Susan Perrin y Charlotte Casey.

En la segunda prueba, la tripulación norteamericana volvió a demostrar su superioridad y cruzó de nuevo la línea de llegada en primera posición, por delante de sus compatriotas Efe Derman y Carlin Fretwell y de Gustavo del Castillo y Samuel Quevedo, resultado que les permitió situarse entre los primeros puestos de la clasificación general.

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La primera jornada se desarrolló con total normalidad gracias al amplio dispositivo desplegado por la organización, ya que en el campo de regatas colaboraron efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y la Compañía de Mar, garantizando la seguridad de la competición.

Melilla acogerá este Campeonato del Mundo Júnior de la Clase Internacional Snipe hasta el sábado 25 con la participación de 53 embarcaciones procedentes de trece países, récord de participación en esta categoría, superando las 45 de la anterior edición disputada en Miami. EFE

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