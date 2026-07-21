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Yussi Diarra asegura en su regreso al Córdoba que puede "dar más que en Primera RFEF"

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Córdoba, 21 jul (EFE).- El centrocampista maliense Yussi Diarra, que ha sido presentado este martes en su regreso al Córdoba tras dos temporadas de ausencia, ha asegurado que vuelve a un "proyecto ilusionante" con el firme propósito de demostrar su progresión sobre el césped, en una jornada donde la dirección deportiva ha confirmado que la prioridad del mercado es buscar "ese equilibrio de encajar pocos goles".

El jugador, que se ha mostrado plenamente convencido de poder ofrecer un gran rendimiento bajo la exigencia del técnico Iván Ania, ha explicado que en su anterior etapa en la entidad no estaba del todo formado "como jugador ni como hombre", subrayando que ahora asume esta segunda oportunidad con mayor madurez para conseguir "la salvación cuanto antes" y poder mirar hacia la parte alta de la clasificación.

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Respecto a su salida en 2024, el mediocentro ha querido zanjar cualquier debate afirmando que "lo pasado es pasado" y que actualmente solo tiene la mente puesta en el equipo andaluz, destacando que se queda con el hecho de que "la gente todavía me quiere" y con el respaldo continuo de una afición que le conoce perfectamente.

Por su parte, el director deportivo de la institución, Juan Gutiérrez 'Juanito', ha aprovechado la comparecencia para hacer balance de las quince incorporaciones realizadas hasta la fecha, incidiendo en que la secretaría técnica rastrea perfiles más físicos para la medular que se alejen de lo buscado en años anteriores para consolidar un bloque robusto y rocoso.

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En este sentido, el responsable de la planificación deportiva ha reconocido que, aunque el grupo ha perdido capacidad anotadora con las salidas recientes, el club mantendrá la paciencia y no va a "firmar por firmar", prefiriendo esperar a que los próximos compromisos amistosos, como el de este jueves ante el Sevilla, dictaminen las verdaderas necesidades de la plantilla. EFE

ajc/cb/jpd

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