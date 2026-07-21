El Granada ficha a la centrocampista estadounidense Maya Evans

Granada, 21 jul (EFE).- El Granada anunció este martes el fichaje de la centrocampista estadounidense Maya Evans, que llega libre procedente del Vermont Green y se convierte en la décima incorporación de las rojiblancas de cara a su cuarta campaña consecutiva en la Liga F.

Maya Evans, de 24 años, se formó en la UC Berkeley estadounidense, disputó 46 encuentros en tres temporadas en la máxima categoría de su país y jugó una campaña en el Sampdoria italiano.

PUBLICIDAD

Maya Evans fue internacional con la selección estadounidense sub-16.

Esta es la décima incorporación del Granada para su cuarta campaña consecutiva en la Liga F tras las llegadas de la centrocampista Elene Guridi cedida por la Real Sociedad, de la atacante Raquel Gil (Alavés), la portera Yohana Gómez (Deportivo), la extremo holandesa Welma Fon (DUX Logroño), la central Tere Mérida (Levante), la lateral Paula Perea (Espanyol), la centrocampista Daniela Miñambres (Atlético de Madrid) y las delanteras Naiara Sanmartín e Iris Ashley, cedidas ambas por el Real Madrid. EFE

PUBLICIDAD

jag/cb/ism