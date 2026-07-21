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Detenido el presunto autor del asesinato de una mujer de 86 años en Alcaudete (Jaén)

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Jaén, 21 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en la madrugada de este martes a un hombre de 46 años, vecino de Alcaudete, como presunto autor del crimen de una anciana, en un operativo que en el que tres agentes han resultado heridos, ha informado el instituto armado.

El asesinato de Araceli, que tenía 86 años, tuvo lugar en la madrugada del sábado en el interior de su vivienda de Alcaudete.

Según las investigaciones en curso, la mujer falleció como consecuencia de heridas por arma blanca sufridas cuando el presunto agresor intentó cometer un robo en el domicilio.

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Como muestra de repulsa y dolor, este lunes se guardó un minuto de silencio en memoria de la fallecida y en apoyo a su familia.

Este acto marcó el inicio de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Alcaudete, periodo durante el cual las banderas oficiales ondean a media asta en los edificios municipales y principales rotondas del municipio. EFE

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mtf/pst/mcm

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