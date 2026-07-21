Albares: La victoria de la selección refleja a España como un país que trabaja en equipo

Santander, 21 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado que las "gestas deportivas" de las selecciones masculina y femenina de fútbol, a las que su Ministerio ha concedido la placa de honor de la Orden del Mérito Civil, "dice mucho" de España, como "un país que trabaja en equipo" y con valores de compañerismo, tolerancia y diversidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la placa de honor de la de la Orden del Mérito Civil a las selecciones masculina y femenina de fútbol, tras la consecución del segundo título mundial por la primera el pasado domingo frente a Argentina.

PUBLICIDAD

El ministro de Asuntos Exteriores, que ha participado en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha asegurado a los medios de comunicación que España "está en boca de todos" y "aplaudida en el mundo entero" gracias a la última victoria de la selección masculina de fútbol.

"Yo he perdido ya la cuenta de cuántos ministros de Asuntos Exteriores de todo el mundo, de todos los continentes, por supuesto, la práctica totalidad de todos los de la Unión Europea y una inmensa mayoría de los de América Latina, me han escrito, me han llamado, me han enviado mensajes para felicitarnos. Y lo que es más importante, para decir que ellos iban con España en esa final. Y eso dice mucho de España y de los españoles", ha subrayado.

PUBLICIDAD

Albares cree que todo este apoyo también da idea de "lo que en estos momentos nosotros representamos en el mundo".

Por eso desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se ha concedido la placa de la Orden del Mérito Civil tanto a la selección masculina de fútbol como a la selección femenina, que también es campeona del Mundial.

PUBLICIDAD

"Y es la primera vez que un país es campeón del mundo en fútbol masculino y femenino", ha destacado Albares.

El ministro ha manifestado que, aparte de la "gesta deportiva", lo que estas victorias representan "va mucho más allá porque dice mucho" de España.

"Un país que trabaja en equipo, que traslada esos valores de compañerismo, de trabajar conjuntamente, de deportividad y también de tolerancia y diversidad, que es lo que ha trasladado la selección española de fútbol masculina", ha concluido. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo) (audio)