Trump dice tras la victoria de 'La roja' que ya no hay tensión con España

Nueva York, 19 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo después de la victoria de la selección española en la final del Mundial que ya no existe tensión entre su país y España.

El mandatario se pronunció de esta manera a bordo del Air Force One, que lo transportaba de vuelta desde Nueva York, donde se jugó la final en la que España se impuso a Argentina por 1-0 en el tiempo extra.

PUBLICIDAD

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 las relaciones entre la Administración Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez han sido tirantes, especialmente a cuenta de los compromisos de Madrid en materia de gastos de defensa en el marco de la OTAN. EFE