Osasuna regresa al trabajo con la vista puesta en su primer amistoso de la pretemporada

Pamplona, 20 jul (EFE).- Osasuna volvió este lunes a los entrenamientos y afronta una semana en la que se medirá al Racing de Santander, mientras sigue sin novedades en el capítulo de incorporaciones a menos de un mes del comienzo de la Liga.

El conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis se enfrentará al Racing de Santander el próximo viernes 24 de julio, a las 19:30 horas, en El Pontarrón de Mendigorria, en un encuentro que servirá para comenzar a medir el estado de forma del equipo.

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Mientras tanto, el mercado de fichajes permanece sin movimientos en cuanto a las llegadas.

La principal novedad en el entrenamiento fue el regreso de Rubén García al trabajo con el grupo, completando la sesión junto al resto de sus compañeros.

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El entrenamiento del martes estará dedicado a una actividad grupal, mientras que el miércoles el equipo completará una doble sesión de trabajo, a las 10:00 y a las 18:00 horas.

La preparación de Osasuna continuará con entrenamientos matinales el jueves y el sábado, además del compromiso del viernes ante el Racing de Santander, primer test veraniego para un Osasuna que continúa afinando su puesta a punto de cara al inicio de la temporada. EFE

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