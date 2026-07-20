Espana agencias

Giménez y Obed Vargas se incorporan a la concentración del Atlético de Madrid

Guardar
Google icon

Madrid, 20 jul (EFE).- El uruguayo José María Giménez y el mexicano Obed Vargas se incorporaron este lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Majadahonda (Madrid), a la que también regreso su técnico, Diego Pablo Simeone.

La plantilla volvió al trabajo después de completar la pasada semana la concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael. Simeone regresó a los mandos del equipo tras desplazarse a Nueva York para asistir el domingo a la final del Mundial entre España y Argentina.

PUBLICIDAD

La principal novedad fue la presencia de Obed Vargas, cuya incorporación estaba prevista para el próximo 27 de julio junto al resto de internacionales con más días de descanso. El centrocampista mexicano decidió adelantar su vuelta con el objetivo de comenzar antes la preparación y aumentar sus opciones de convencer al 'Cholo' de cara a la nueva temporada.

También regresó el central uruguayo José María Giménez, que disfrutó de vacaciones tras el Mundial, en el que no llegó a disputar ningún minuto con su selección. La sesión dejó además el trabajo con normalidad de Jan Oblak, Morten Hjulmand y Johnny Cardoso.

PUBLICIDAD

El Atlético continuará durante los próximos días con su preparación en Majadahonda, donde espera completar progresivamente el regreso de todos los internacionales antes de afrontar sus primeros compromisos amistosos de la pretemporada. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 julio

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 julio

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

EuroDreams: estos son los ganadores del sorteo del 16 de julio

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

EuroDreams: estos son los ganadores del sorteo del 16 de julio

Ensalada de gambas y queso parmesano: una receta refrescante para combatir el calor de verano

Es fácil de preparar y tardarás solo 20 minutos

Ensalada de gambas y queso parmesano: una receta refrescante para combatir el calor de verano

El incendio de La Mierla (Guadalajara) se acerca a Castilla y León e incrementa la amenaza en la comunidad junto con los de Brieva y Monsagro

La propagación de las llamas en Guadalajara ya ha arrasado con 26.000 hectáreas y la acumulación de humo ha desalojado 32 pueblos

El incendio de La Mierla (Guadalajara) se acerca a Castilla y León e incrementa la amenaza en la comunidad junto con los de Brieva y Monsagro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama frena la estrategia de Zapatero: descarta por ahora reclamar más información a EEUU sobre cómo se obtuvo el contenido del móvil de Rodolfo Reyes

El juez Calama frena la estrategia de Zapatero: descarta por ahora reclamar más información a EEUU sobre cómo se obtuvo el contenido del móvil de Rodolfo Reyes

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

ECONOMÍA

España conquista el Mundial, pero Luis de la Fuente cobra mucho menos que sus principales rivales: por debajo de Luis Enrique y Vicente del Bosque como seleccionadores

España conquista el Mundial, pero Luis de la Fuente cobra mucho menos que sus principales rivales: por debajo de Luis Enrique y Vicente del Bosque como seleccionadores

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

DEPORTES

La celebración de la Selección en Madrid, en directo | Los campeones del mundo están a punto de llegar a la plaza de Cibeles, en vivo

La celebración de la Selección en Madrid, en directo | Los campeones del mundo están a punto de llegar a la plaza de Cibeles, en vivo

El Mundial agita el Balón de Oro: Rodri lidera el pulso, Messi sigue vivo y Kane y Mbappé no se bajan de una carrera en la que irrumpe Cubarsí

Del banquillo de Simeone a ganar Eurocopa, Juegos Olímpicos y Mundial seguidos: la temporada de dos caras de Álex Baena

“¡Oh Ferran!”: de “ser muy criticado” durante el Mundial 2026 a vestirse de Iniesta y dar la segunda estrella a España

La emotiva carta de Iñaki Williams a su hermano Nico después de ganar el Mundial: “Has puesto nuestro apellido en el infinito”