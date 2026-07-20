Giménez y Obed Vargas se incorporan a la concentración del Atlético de Madrid

Madrid, 20 jul (EFE).- El uruguayo José María Giménez y el mexicano Obed Vargas se incorporaron este lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Majadahonda (Madrid), a la que también regreso su técnico, Diego Pablo Simeone.

La plantilla volvió al trabajo después de completar la pasada semana la concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael. Simeone regresó a los mandos del equipo tras desplazarse a Nueva York para asistir el domingo a la final del Mundial entre España y Argentina.

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La principal novedad fue la presencia de Obed Vargas, cuya incorporación estaba prevista para el próximo 27 de julio junto al resto de internacionales con más días de descanso. El centrocampista mexicano decidió adelantar su vuelta con el objetivo de comenzar antes la preparación y aumentar sus opciones de convencer al 'Cholo' de cara a la nueva temporada.

También regresó el central uruguayo José María Giménez, que disfrutó de vacaciones tras el Mundial, en el que no llegó a disputar ningún minuto con su selección. La sesión dejó además el trabajo con normalidad de Jan Oblak, Morten Hjulmand y Johnny Cardoso.

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El Atlético continuará durante los próximos días con su preparación en Majadahonda, donde espera completar progresivamente el regreso de todos los internacionales antes de afrontar sus primeros compromisos amistosos de la pretemporada. EFE