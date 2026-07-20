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FIFA nombra instructor disciplinario para investigar incidentes de Argentina

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Madrid, 20 jul (EFE).- La FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizar los incidentes que ocurrieron después de la final del Mundial 2026 y ha nombrado un instructor para que investigue los hechos acaecidos tras la final de la Copa del Mundo que ganó España 1-0 a Argentina en New Jersey, según pudo confirmar EFE en fuentes del máximo organismo del fútbol mundial.

El organismo analizará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si finalmente actúa para imponer sanciones a los futbolistas de la 'Albiceleste' tras ser decretado el final del encuentro.

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Al final de la prórroga, los jugadores de España corrieron por el césped del MetLife para celebrar la consecución de la segunda estrella.

El argentino Nahuel Molina propinó un puñetazo al español Rodri Hernández y desembocó una tangana al final del partido, que terminó con Leandro Paredes expulsado.

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De igual manera, el asistente argentino Roberto Fabián Ayala también empujó al español Dani Olmo.

Otra de las polémicas fue la imagen de la selección argentina dando la espalda sin mirar a los campeones cuando España se dispuso a levantar el trofeo de la Copa del Mundo.

Sky Sports avanzó este lunes que la FIFA investigará el comportamiento de la selección argentina, que podría enfrentarse a diversas sanciones. EFE

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