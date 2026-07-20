Estabilizado el incendio forestal declarado en Cádiar (Granada)

Granada, 20 jul (EFE).- El incendio forestal declarado la tarde de este lunes en un paraje de Cádiar, en la Alpujarra de Granada, ha sido estabilizado por el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

El fuego, que ha afectado a un terreno agrícola abandonado, ha quedado estabilizado a las 18:00 horas, según el Infoca, que continúa trabajando en su control por tierra y aire.

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Las llamas se originaron en un paraje conocido como Cortijo de la Barranquilla de este municipio alpujarreño de unos 1.500 vecinos.

El Infoca ha llegado a activar para su extinción tres helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra que refuerzan la labor de 30 bomberos forestales y un vehículo autobomba. EFE

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