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El Granada incorpora a Iris Ashley, cedida por el Real Madrid

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Granada, 20 jul (EFE).- El Granada ha incorporado de cara a su cuarta campaña consecutiva en la Liga F a la delantera Iris Ashley, que llega cedida para una temporada por el Real Madrid y es el noveno refuerzo rojiblanco de este verano.

El club andaluz anunció este lunes en un comunicado el acuerdo con el Real Madrid para el préstamo de la joven atacante hasta el final de la campaña venidera.

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Iris Ashley, de 19 años, recaló en la cantera madridista en 2022 y debutó con el primer equipo al inicio de la temporada pasada.

En la misma acumuló 22 partidos jugados entre todas las competiciones con el Real Madrid en los que marcó cuatro goles.

Además, es internacional con la selección española sub-17, con la que fue subcampeona del mundo en 2024, y con el combinado nacional sub-19, con el que este verano se ha proclamado campeona de Europa.

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Esta es la novena incorporación del Granada para su cuarta campaña consecutiva en la Liga F tras las llegadas anteriores la centrocampista Elene Guridi cedida por la Real Sociedad, de la atacante Raquel Gil (Alavés), la portera Yohana Gómez (Deportivo), la extremo holandesa Welma Fon (DUX Logroño), la central Tere Mérida (Levante), la lateral Paula Perea (Espanyol), la centrocampista Daniela Miñambres (Atlético de Madrid) y la delantera Naiara Sanmartín, cedida también por el Real Madrid. EFE

jag/cb/ism

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