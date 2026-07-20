Detenido un joven de 18 años por la muerte de una mujer de 75 en Soses (Lleida)

(Actualiza la NA1279 con la edad del joven detenido, que tiene 18 años, el lugar de la detención y las horas del suceso)

Lleida, 20 jul (EFE).- Los Mossos d’Esquadra han detenido este lunes a un joven de 18 años por su presunta relación con la muerte de una mujer de 75 el pasado sábado en Soses (Lleida), municipio en el que ha tenido lugar la detención, han informado fuentes de la Policía de la Generalitat.

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El cadáver de la mujer fue localizado a las 23:45 horas del pasado sábado con signos de violencia en una plantación de maíz de la localidad leridana.

La mujer había salido a pasear con su perro a las 19:45 horas de la tarde y, cuando el animal volvió solo al pueblo, vecinos y familiares salieron a buscarla.

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El Ayuntamiento de Soses decretó el domingo tres días de luto por el asesinato de su vecina, D. A., y convocó para el mediodía de ayer un minuto de silencio en la plaza de la localidad. EFE

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