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De la UE a Palestina, los líderes mundiales felicitan a la Roja por su triunfo

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Madrid, 20 jul (EFE).- Las presidentas de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, fueron algunos de los líderes internacionales que felicitaron públicamente a la selección española por su triunfo en la final del Mundial.

"¡Campeones! ¡Muchas felicidades, España! Hoy Europa celebra con vosotros", señaló Von der Leyen en un mensaje a través de las redes sociales escrito en español.

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Una idea con la que coincidió Metsola, que calificó la victoria del conjunto español sobre Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de "un momento de orgullo para toda Europa".

Igualmente satisfecho por el triunfo del conjunto dirigido por Luis de la Fuente se mostró el canciller alemán, Friedrich Merz, que destacó que la victoria de la Roja permite el regreso de la Copa del Mundo al continente europeo.

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"Muchas felicidades equipo", dice en español el mensaje de Merz en Instagram, acompañado por una foto de la selección celebrando el título. "Habéis recuperado el título para Europa, un gran éxito", agregó el cancilller germano.

Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, felicitó a la selección española y al "amistoso" pueblo español por su triunfo (1-0) sobre Argentina en la final del Mundial.

"Felicito de todo corazón a la selección española por ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y transmito, en nombre de mi país y de mi nación, mis saludos y mi afecto al amistoso pueblo de España", indicó Erdogan a través de las redes sociales.

Tampoco quiso dejar de felicitar al equipo español por su victoria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el presidente palestino, Mahmud Abás.

"Con motivo de la histórica victoria de la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos complace extender nuestras más sinceras felicitaciones a Su Majestad el Rey, al Presidente de la Federación Española de Fútbol, ​​a los miembros del cuerpo técnico y administrativo, a los jugadores de la selección nacional y al amigo pueblo español", señaló Abás en un comunicado recogido por la agencia oficialista de noticias palestina, Wafa.

Felicitaciones públicas a las que también se sumó el presidente de Israel, Isaac Herzog, que trasladó sus "mejores deseos" al rey Felipe VI, a la selección española y a "todo el pueblo español" por la conquista de su segundo título mundial.

Un triunfo por el que también se congratuló Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, uno de los tres organizadores de la Copa del Mundo.

"Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato", afirmó la mandataria norteamericana en sus redes sociales. EFE

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