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Castilla y León declara la Situación Operativa 1 por los incendios forestales

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Valladolid, 20 jul (EFE).- La Comunidad de Castilla y León ha declarado la Situación Operativa 1, en una escala de 0 a 3, una circunstancia que se produce por el número de incendios activos, el índice de Gravedad Potencial o el grado de exigencia del operativo.

El nivel 1 representa que las circunstancia pueden requerir medios extraordinarios en función de la evolución de los fuegos, en casos como la simultaneidad de los incendios o la necesidad de evacuación de personas, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

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El incendio declarado en el término municipal de Brieva (Segovia) ha obligado a evacuar este lunes ocho núcleos de población del entorno y mantiene activado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial por la amenaza que supone para las localidades próximas.

Además, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de Soria decidió la evacuación de la localidad de Barcones, dada la calidad del aire por el humo del incendio de Guadalajara y la posibilidad de que empeoren las condiciones. EFE

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