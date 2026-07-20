Airbus da 24 horas a los sindicatos para que decidan sobre el preacuerdo pactado con CCOO

Madrid, 20 jul (EFE).- Airbus España ha dado un plazo de 24 horas a los sindicatos para que valoren el preacuerdo alcanzado el pasado viernes por la dirección de la compañía con CCOO, que incluye una revisión salarial global del 12 % durante la vigencia del acuerdo.

Según han explicado fuentes de CCOO a EFE, la dirección de Airbus ha presentado a los sindicatos este lunes en la última reunión de la mesa negociadora el documento formal que recoge las condiciones incluidas en el preacuerdo con CCOO alcanzado el pasado viernes, aunque el resto de organizaciones decidieron mantener la huelga.

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Aun así, en la comisión reunida este lunes no se han producido más avances en la negociación.

Este preacuerdo también garantiza una subida salarial del 5 % en enero de 2026 y otro 5 % en abril de 2027, además del mantenimiento del teletrabajo.

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Asimismo, incorpora una Revisión Salarial Individual (RSI) del 0,5 % y un 0,5 % para promociones en cada uno de esos ejercicios, además de una cláusula de revisión vinculada al IPC, según ha apuntado el sindicato en un comunicado.

El Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), segunda fuerza sindical en la empresa; la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), UGT, CGT y la Unión de Trabajadores Independientes y Libres (UTIL) rechazaron la propuesta presentada por la compañía y optaron por mantener los paros iniciados el pasado 1 de julio.

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CCOO es el sindicato mayoritario, pero no tiene mayoría suficiente como para adoptar en solitario un acuerdo con la dirección, han recordado las fuentes.

Según los sindicatos que rechazaron el acuerdo, el 95 % de los trabajadores que participaron en las asambleas celebradas el viernes por la mañana en los centros de Illescas (Toledo), Getafe (Madrid), Tablada y San Pablo (Sevilla), Cádiz y Albacete consideró que la oferta de la empresa no respondía a las reivindicaciones de la plantilla.

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CCOO ha celebrado este lunes asamblea de afiliados y mañana ha convocado a los trabajadores en general.

Asimismo, este sindicato tiene la intención de promover un referéndum el próximo jueves en el que espera que pueda participar toda la plantilla de Airbus. EFE

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