Temas del día de EFE España del lunes 20 de julio de 2026

INCENDIOS FORESTALES

Toledo- Los equipos de extinción trabajan para controlar el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que ha afectado ya a 16.000 hectáreas y ha hecho necesario desplazar a unas 800 personas de varias localidades, en una jornada en la que el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, preside la reunión Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

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OLA CALOR

Madrid- Las temperaturas máximas son cada vez más altas en buena parte de la Península y Baleares, preámbulo de la tercera ola de calor del verano que comienza esta semana y que traerá valores extremos que alcanzarían incluso los 44 grados, además de sequedad ambiental, posibles tormentas secas y un elevadísimo riesgo de incendios.

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CASO KOLDO

Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno interroga como imputada a Jéssica Rodríguez, expareja del ministro José Luis Ábalos; a a Joseba García, hermano del exasesor Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación en relación a su contratación amañada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid- Con el pleno extraordinario convocado el jueves concluye la actividad en el Congreso antes de las vacaciones estivales, en una semana que seguirá marcada en lo político por los casos judiciales y por el análisis de los escenarios que se abren tras la sentencia europea sobre la ley de amnistía y la incógnita sobre el retorno del expresident Carles Puigdemont.

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VIVIENDA HIPOTECAS

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el número de hipotecas para la compra de viviendas firmadas en mayo, después de que en abril aumentara un 2,3 % interanual y superara las 40.000 operaciones, la cifra más alta para ese mes desde 2010.

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(Texto) (Infografía)

RETOS UE

San Sebastián - La sexta edición del Curso de Verano de la EHU sobre 'Los grandes retos actuales de la Unión Europea' arranca con una sesión inugural en la que participa la vicepresidenta primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

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FESTIVAL MÉRIDA

Mérida - Danza y palabra se entremezclan en el espectáculo 'Bacanal', una propuesta de Chevi Muraday y Juan Carlos Rubio que llega a la 72 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, con Juana Acosta Toni Acosta y Carlos Hipólito en el reparto.

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MODA TENDENCIAS

Madrid - Un complemento tan útil como el cinturón se ha transformado en un elemento cambiante, además de ajustar el pantalón las tendencias lo han convertido en un accesorio que ha pasado a adornar la cadera, a situarse bajo el pecho y la hebilla es el detalle perfecto para decorar un bolso o unos zapatos. Inmaculada Tapia

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(Texto)

CINE SITGES

Barcelona - El Festival de Cine Fantástico de Sitges presenta la programación de su 59 edición, que se celebrará del 8 al 18 de octubre marcada por dos grandes referentes del terror clásico, 'Carrie’, de Brian De Palma, y ‘¿Quién puede matar a un niño?’, obra fundamental del fantástico español dirigida por Narciso Ibáñez Serrador.

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MAR DE MÚSICAS

Cartagena (Murcia) - La cantante y compositora mexicana Lila Downs recibe el Premio La Mar de Músicas, con el que el festival de músicas del mundo de Cartagena pretende reconocer su papel en la fusión cultural de México, los pueblos indígenas y Estados Unidos.

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Cartagena (Murcia) - La banda ecuatoriana Papaya Dada, "el sonido de la chicha moderna", habla sobre el bum musical de Ecuador en una entrevista con EFE en Cartagena, donde participan en el festival La Mar de Músicas, que en esta 31 edición tiene como invitado al país andino.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- MÁLAGA ALCALDE.- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, protagoniza un desayuno informativo en Ateneo de Madrid, tras haber confirmado que volverá a presentarse a la reelección en las elecciones municipales del próximo año Ateneo de Madrid. c/ Prado, 21 (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reúne a los sindicatos y patronales que conforman su Consejo Asesor para analizar la propuesta del Gobierno central sobre el sistema de financiación autonómica (declaraciones al finalizar). Presidencia (Texto) (Foto)

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, ofrece una rueda de prensa para analizar la actualidad. Sede de Podemos (Calle de Francisco Villaespesa, 18. Madrid) (Texto) (Foto)

12:15h.- Girona.- GENERALITAT EXTERIORES.- El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Jaume Duch, atiende a los medios en el acto de presentación de los servicios de captación de fondos europeos para el mundo local. Pl. Pompeu Fabra, 1. (Texto)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y por streaming. (Texto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- El portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster, atiende a los medios de comunicación en rueda de prensa. Calle Bambú (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. Sede nacional del PP (c/ Génova, 13) (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Representantes del espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida ofrecen una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Intervienen Ernest Urtasun y Antonio Maíllo en representación de las cuatro organizaciones.Espacio Ecooo (Madrid). (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Getafe (Madrid).- AIRBUS HUELGA.- Airbus celebra la mesa de negocación para buscar un acuerdo con los sindicatos, después de que CCOO haya decidido suscribir el trato y el resto de sindicatos continuar con la huelga. (Texto)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA HIPOTECAS.- El INE publica la estadística de las hipotecas firmadas en mayo (Texto)

09:15h.- San Sebastián.- RETOS UE.- La vicepresidenta primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, atiende a los medios antes de inaugurar la sexta edición del Curso de Verano de la EHU sobre 'Los grandes retos actuales de la Unión Europea'. Palacio Miramar (Texto) (Foto)

09:30h.- A Coruña.- HUELGA COMERCIO.- Concentración ante la conciliación por la demanda de Gadis a los sindicatos convocantes de la huelga del comercio de alimentación, a los que pide 1,25 millones de euros. Ante el Smac. Rúa María Victoria Fernández España, 1.

09:30h.- Alicante.- VIVIENDAS ALICANTE.- Comisión municipal en el Ayuntamiento de Alicante sobre Les Naus que ha llamado a comparecer al exconcejal de Hacienda y Patrimonio, Antonio Gallego, la exconcejala de Urbanismo y adjudicataria de uno de los pisos, Rocío Gómez, y el exconcejal de Ciudadanos, Adrián Santos. Antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alicante. (Texto)

09:30h.- València.- TECNOLOGÍAS CONSTRUCCIÓN.- La Universitat Politècnica de València, que ha desarrollado un sistema que previene el colapso catastrófico de edificios construidos antes del año 2000, realiza pruebas en un edificio construido a tal fin, que se someterá a un daño crítico para comprobar si colapsa. https://maps.app.goo.gl/HmW9r6C1HZmUA2n2A?g_st=aw (Texto)

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ENERGÍAS CANARIAS.- El consejero de Transición Energética del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata; la viceconsejera del área, Julieta Schallenberg; el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables, Jesús Matilla; la presidenta de Femepa, Patricia Jiménez; y el director de Programación de la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, debaten en Canarias 7 sobre el cambio de modelo energético en las islas y las garantías para el suministro de electricidad. Canarias 7

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TASA TURÍSTICA.- El concejal de Nueva Canarias en Mogán (Gran Canaria), Juan Manuel Gabella, analiza en rueda de prensa las consecuencias de la sentencia que anula la tasa turística municipal del municipio y presenta las propuestas de su partido. NC (plaza Doctor Rafael O'Shanahan)

12:00h.- Madrid.- ECONOMÍA COYUNTURA.- El Consejo General de Economistas presenta el Observatorio Financiero y Claves Económicas del primer semestre de 2026. Sede del Consejo General de Economistas. C/ Nicasio Gallego, 8 (Texto)

12:15h.- Girona.- GENERALITAT EXTERIORES.- El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Jaume Duch, atiende a los medios en el acto de presentación de los servicios de captación de fondos europeos para el mundo local. Pl. Pompeu Fabra, 1. (Texto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Casal Socialista Joan Reventós (C/ Pallars, 191) y streaming en el canal de YouTube del PSC (https://www.youtube.com/user/psctv). (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El chófer de la consellera de Interior el 29 de octubre de 2024, la investigada Salomé Pradas, testifica ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana de Valencia, en la que murieron 231 personas. Juzgados (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid reanuda el juicio a un acusado de matar a otro hombre durante una pelea en las inmediaciones del parque de Canillejas (Madrid) en septiembre de 2024 con las conclusiones definitivas y el derecho a la última palabra del acusado. C/Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- Jessica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos; Joseba García, hermano del exasesor Koldo García; e Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif. declaran como investigados en la Audiencia Nacional.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid reanuda el juicio a un acusado de matar a otro hombre durante una pelea en las inmediaciones del parque de Canillejas (Madrid) en septiembre de 2024 con las conclusiones definitivas y el derecho a la última palabra del acusado. C/Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Barcelona.- SEGURIDAD BARCELONA.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, preside la reunión de la Junta de Seguridad de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. (Texto)

13:15h.- Madrid.- TRIBUNAL SUPREMO.- Acto de toma de posesión de Celso Rodríguez Padrón y José Ramón González Clavijo como magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Tribunal Supremo

SOCIEDAD

Murcia.- BOMBEROS FORESTALES.- El Gobierno regional y los sindicatos UGT y CCOO firman el acuerdo de mejora salarial y condiciones de trabajo de los bomberos forestales, que prevé subidas de sueldo de casi el 31 por ciento hasta 2032.

08:30h.- València.- MEDIO AMBIENTE.- El Congreso internacional sobre Degradación y Restauración de la Tierra debate sobre este desafío global que amenaza la seguridad alimentaria, la biodiversidad, la calidad del agua y los medios de vida humanos, según la Universitat de València. Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València (Texto)

10:00h.- Santander.- ECLIPSE SOLAR.- Los consejeros de Presidencia, Isabel Urrutia, y de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, presentan en rueda de prensa, la planificación realizada por el Gobierno con motivo del eclipse solar. Sala de prensa del Gobierno. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:00h.- Oviedo.- LOBO IBÉRICO.- La organización Asturias Ganadera ofrece declaraciones sobre los ataques del lobo. Ante la sede de Presidencia.

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial.- ASUNTOS SOCIALES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, inaugura el curso 'Reimaginar el bienestar. Políticas sociales para un nuevo contrato social'. Hotel Victoria. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SAHARA OCCIDENTAL.- Concentración urgente para salvar la vida de Naama Asfari y exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos saharauis, después de que la activista lleve más de 40 días en huelga de hambre y su situación sea de extrema gravedad. Plaza de las Provincias, Madrid

11:00h.- Toledo.- CULTURA ISLÁMICA.- La Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) presenta a los medios de comunicación la casa-palacio andalusí conocida popularmente como 'Casa del Temple'. Calle Soledad, 2. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- AUXILIARES ENFERMERÍA.- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, expone los resultados del estudio sobre la ‘Situación del Personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en España. 2025’. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado 18-20.

11:30h.- Barcelona.- GASTRONOMÍA CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, encabeza el acto de presentación de las acciones de promoción y reconocimiento de la cocina catalana, junto al conseller Òscar Ordeig, el chef Eduard Xatruch, la periodista Trinitat Gilbert y la cocinera Laia Coma. Teatre Nacional de Catalunya (Plaça de les Arts, 1) y streaming en govern.cat. (Texto)

11:30h.- Laguardia (Álava).- SOLEDAD NO DESEADA.- La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, presenta un proyecto piloto en Laguardia para hacer frente a la soledad no deseada con la intención de extenderlo a otros municipios de la zona rural de Euskadi. Paseo del Collado (junto a la pérgola) (Texto)

12:00h.- Bédar (Almería).- INCENDIOS FORESTALES.- El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, acompañado por el subdelegado en Almería, José María Martín, atiende a los medios tras visitar los municipios afectados por el incendio de Los Gallardos y mantener un encuentro con los alcaldes de Bédar, Ángel Francisco Collado, Lubrín, Domingo José Ramos, Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, y Antas, Pedro Ridao. Plaza de la Constitución, 1

12:00h.- Madrid.- MEDIOS INNOVACIÓN.- La Agencia EFE y Soria Noticias presentarán el próximo 20 de julio, en la sede de la CEOE, los proyectos de inteligencia artificial distinguidos en la primera edición del Reto de Innovación en Redacciones La Rioja Digital-CLABE, una jornada en la que se entregarán oficialmente los reconocimientos concedidos por el jurado. sede de CEOE (calle Diego de León, 50, Madrid).

12:00h.- Barcelona.- AUTORES CONTRATOS.- Las principales entidades de autores y traductores de los territorios de habla catalana presentan una iniciativa conjunta sobre nuevos modelos de contratos en el ámbito de la escritura y la traducción Ateneu Barcelonès (Texto)

12:30h.- Salamanca.- UNIVERSIDAD INFANCIA.- El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, firman un convenio para la creación de la Cátedra Educación, Infancia y Juventud, adscrita al Centro de Transferencia Socioeducativa (CETES) de la USAL. Sala prensa, Escuelas Menores (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- COMISIÓN RTVE.- La Comisión de Investigación en el Senado sobre la gestión de la Corporación RTVE se reúne para analizar su plan de trabajo. Senado (Sala Clara Campoamor)

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Barcelona.- CINE SITGES.- El Festival de Cine Fantástico de Sitges presenta la programación de su 59 edición Fàbrica Moritz (Texto) (Foto)

11:00h.- Ávila.- SAN JUAN DE LA CRUZ.- La Casa Natal de Santa Teresa de Jesús, en el convento de La Santa, acoge la exposición itinerante 'San Juan de la Cruz. Esperanza de alto vuelo', que podrá visitarse en el claustro de este recinto conventual de los Carmelitas Descalzos, con motivo del Año Jubilar de San Juan de la Cruz y de las conmemoraciones de su canonización y proclamación como Doctor de la Iglesia. Claustro del Convento de la Casa Natal de Santa Teresa de Jesús (Carmelitas Descalzos). Plaza de la Santa. (Texto) (Foto)

11:30h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Presentación del espectáculo 'Bacanal', de la 72 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Sede del festival (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- ESPECTÁCULOS TOROS.- El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, presenta la final de la VI Copa Chenel, junto a los tres diestros clasificados para este certamen, que tendrá lugar en Las Ventas el próximo 30 de julio. Plaza de Toros de Las Ventas- Sala Bienvenida. C/ Alcalá, 237

18:30h.- Santander.- TOROS SANTANDER.- Los diestros Diego Silveti, Román y Samuel Navalón protagonizan el festejo de este lunes de la Feria de Santander. Plaza de Toros de Cuatro Caminos. (Texto) (Foto)

19:00h.- Barcelona.- PREMIO TEATRO.- Acto de entrega del 52 Premio de Teatro Memorial Margarida Xirgu a la actriz Rosa Boladeras por su papel en la obra 'Tinc un bosc al cervell', estrenada en la Sala Beckett Teatre Romea (Texto)

23:00h.- Cartagena (Murcia).- MAR DE MÚSICAS.- La cantante y compositora mexicana Lila Downs recibe el Premio La Mar de Músicas, con el que el festival de músicas del mundo de Cartagena pretende reconocer su papel en la fusión cultural de México, los pueblos indígenas y Estados Unidos. en el auditorio del Parque Torres (Texto) (Foto)

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