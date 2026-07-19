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Poco brillo y poca bravura en una novillada desubicada por el fútbol en Valencia

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Paco Aguado

Valencia, 19 jul (EFE).- La escasa raza de una desigual novillada del matador de toros Alejandro Talavante y los esfuerzos inconcretos de la terna restaron contenido hoy al último festejo de la feria de Julio de Valencia, un festejo condicionado y desubicado por la participación de la Selección Española en la final del Mundial de Fútbol.

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De hecho, y por mucho que el paseíllo se adelantara una hora, los tendidos presentaron un aspecto desolador, con apenas 300 espectadores que apenas hicieron fuerza en la petición de las orejas para Serrano y Julio Norte en sus primeros turnos, sin que la presidencia llegara a atenderlas.

Álvaro Serrano se encontró en primer turno con un utrero que pareció lastimarse de los riñones, por lo que, encogido y dolido al apoyar, no acompañó con impulso ni duración su voluntad de embestir con nobleza a la muleta del madrileño, que se empeñó en alargar a faena con más voluntad que lucimiento.

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Con el cuarto, el de menos fondo del sexteto, Serrano insistió en sacar medios pases desde la cercanía, en una labor machacona, en la que se lesionó la mano derecha, hasta el punto de llegar a entrar a la enfermería para ser atendido, mientras el utrero esperaba, para luego poder entrarle a matar y descabellar no si dificultades.

Julio Norte, que le hizo por chicuelinas al primero de la tarde el mejor entre todos los quites volanderos que se hicieron en la tarde, atacó demasiado a un segundo que pareció reparado de la vista y que no embistió cómodo en los espacios que el salmantino le planteó en un largo trasteo, al final del que fue zarandeado aparatosamente al volcarse en la estocada.

El quinto fue un novillo basto y sin clase al que Norte abrió faena con pases cambiados de rodillas en los medios, justo los únicos en los que el animal, parado y a menos de inmediato, tuvo un mínimo impulso pese a la insistencia del salmantino con un toreo encimista que acabó siendo protestado.

El primero de Marco Polope, aun alto de agujas, fue de los utreros más completos del encierro, al tornar su fuerte movilidad inicial en una clase profunda por el pitón izquierdo. El valenciano, con un vertical sentido del toreo, la aprovechó con empaque, y cierta ligereza, hasta mitad de un trasteo que, llevado sin sentido a tablas, acabó decayendo por completo con sus fallos con la espada.

En cambio, el jabonero sexto, más cuajado, apenas sin tuvo recorrido en unas apagadas y breves arrancadas que esta vez Polope trató con más sutileza, pero sin encontrar el suficiente eco en un tendido que ya iba en busca de un televisor.

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FICHA DEL FESTEJO:

Seis novillos de Talavante, de dispares hechuras, alzadas y cuajo, y sin gran aparato en las cabezas. En general, bajos de raza y a menos, algunos con manejable nobleza. El mejor, por movilidad y calidad fue el tercero.

Álvaro Serrano, de azul marino y oro: estocada delantera desprendida (vuelta al ruedo tras petición de oreja); estocada contraria atravesada y cinco descabellos (silencio tras aviso).

Julio Norte, de gris perla y oro: estocada (vuelta al ruedo tras petición de oreja); estocada trasera (silencio).

Marco Polope, de blanco y oro: pinchazo, metisaca contrario y estocada delantera baja (silencio); pinchazo hondo y dos descabellos (silencio).

Cuarto y último festejo de la Feria de Julio, con una paupérrima entrada (unas 300 personas) en tarde calurosa y nublada, con rachas de viento molesto y amenaza de lluvia, y con luz artificial desde la lidia del primero.

EFE

pa/fp

(foto)

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