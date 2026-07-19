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Lunes, 20 de julio de 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

Madrid/Buenos Aires. Las calles de Madrid o Buenos Aires, en función de quien gane la final del Mundial de fútbol, se vestirán este lunes de fiesta para recibir a la nueva campeona del mundo en una jornada en la que continuarán las reacciones al partido disputado entre ambas selecciones en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.).

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

. La selección española tiene previsto aterrizar este lunes en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas a las 12:50 horas y, en caso de ganar su segundo Mundial, por la tarde lo celebraría con la afición por las calles de Madrid.

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CICLISMO TOUR

Alta Saboya (Francia). Con el esloveno Tadej Pogacar al frente de la clasificación el Tour vive este lunes su segunda y última jornada de descanso que da paso a la semana decisiva de la 113ª edición de la gran ronda gala. Información de Luis Miguel Pascual y Carlos de Torres.

(Texto) (Foto)

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AGENDA INFORMATIVA

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CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). Jornada de descanso. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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FÚTBOL

Madrid/Buenos Aires. Las calles de Madrid o Buenos Aires, en función de quien gane la final del Mundial de fútbol, se vestirán este lunes de fiesta para recibir a la nueva campeona del mundo en una jornada en la que continuarán las reacciones al partido disputado entre ambas selecciones en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- La selección española tiene previsto aterrizar este lunes en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas a las 12:50 horas y, en caso de ganar su segundo Mundial, por la tarde lo celebraría con la afición por las calles de Madrid.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

. Reacciones a la final del Mundial

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PIRAGÜISMO

- Campeonatos del Mundo de eslalon, en Oklahoma City (EEUU) (hasta 25).

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TENIS

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal) (hasta 26).

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

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WATERPOLO

- Superfinal de la Copa del Mundo masculina, en Sydney (Australia) (hasta 26): Entrevista con Miguel de Toro.

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dep/EFE

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