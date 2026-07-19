Lunes, 20 de julio de 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

Madrid/Buenos Aires. Las calles de Madrid o Buenos Aires, en función de quien gane la final del Mundial de fútbol, se vestirán este lunes de fiesta para recibir a la nueva campeona del mundo en una jornada en la que continuarán las reacciones al partido disputado entre ambas selecciones en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.).

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. La selección española tiene previsto aterrizar este lunes en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas a las 12:50 horas y, en caso de ganar su segundo Mundial, por la tarde lo celebraría con la afición por las calles de Madrid.

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CICLISMO TOUR

Alta Saboya (Francia). Con el esloveno Tadej Pogacar al frente de la clasificación el Tour vive este lunes su segunda y última jornada de descanso que da paso a la semana decisiva de la 113ª edición de la gran ronda gala. Información de Luis Miguel Pascual y Carlos de Torres.

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AGENDA INFORMATIVA

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CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). Jornada de descanso. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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FÚTBOL

Madrid/Buenos Aires. Las calles de Madrid o Buenos Aires, en función de quien gane la final del Mundial de fútbol, se vestirán este lunes de fiesta para recibir a la nueva campeona del mundo en una jornada en la que continuarán las reacciones al partido disputado entre ambas selecciones en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.)

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- La selección española tiene previsto aterrizar este lunes en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas a las 12:50 horas y, en caso de ganar su segundo Mundial, por la tarde lo celebraría con la afición por las calles de Madrid.

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. Reacciones a la final del Mundial

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PIRAGÜISMO

- Campeonatos del Mundo de eslalon, en Oklahoma City (EEUU) (hasta 25).

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TENIS

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal) (hasta 26).

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

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WATERPOLO

- Superfinal de la Copa del Mundo masculina, en Sydney (Australia) (hasta 26): Entrevista con Miguel de Toro.

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dep/EFE

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