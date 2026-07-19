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Julio Iglesias pone a la venta la mansión que adquirió en Piñor (Ourense)

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Santiago de Compostela, 19 jul (EFE).- La casa que el cantante internacional Julio Iglesias adquirió hace un año en Piñor (Ourense) porque quería "campo", según sus propias palabras, se encuentra a la venta a través de Lucas Fox, portal de lujo que indica que para el precio hay que contactar.

Esta propiedad, que ofrece la posibilidad de perderse entre prados y alamedas, se presenta como una fantástica casa de piedra con mucho encanto, con total privacidad y con todas las comodidades y detalles.

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El intérprete internacional había adquirido al exalcalde de Ourense Manuel Cabezas y a su esposa Ada Arroyo el inmueble rodeado de un lago artificial, jardines atlánticos a la inglesa, piscina y un espacioso garaje.

Julio Iglesias tiene raíces gallegas puesto que su padre, el fallecido Julio Iglesias Puga, nació en esas tierras. EFE

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