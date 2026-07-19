Fallece un hombre al caer a un canal de riesgo en Hospital de Órbigo (León)

Hospital de Órbigo (León), 19 jul (EFE).- Un hombre de mediana edad ha fallecido esta tarde del domingo tras caer a un canal de riesgo en el término municipal de Hospital de Órbigo (León).

Una llamada a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha alertado en torno a las 18.30 horas de la caída de hombre al canal de agua, sin ser capaces de localizarlo, a la altura del kilómetro 334 de la carretera nacional N-120 a su paso por la localidad de Puente de Órbigo.

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El 1-1-2 ha avisado del incidente a los Bomberos de Astorga, a la Guardia Civil (COS9 de León) y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que enviaron un helicóptero sanitario y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Hospital de Órbigo.

Con posterioridad, una nueva llamada al 1-1-2 informó de la localización de la persona, ya fallecida, aguas abajo del canal, en la localidad de San Pedro de Pegas. EFE

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