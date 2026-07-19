Espana agencias

En Egipto se saborea la revancha tras el triunfo de España sobre Argentina

Guardar
Google icon

Isaac J. Martín y Rosa Soto

El Cairo/Beirut, 20 jul (EFE).- La cuenta pendiente de Egipto para este Mundial 2026 se ha saldado al fin con el triunfo por 1-0 de España ante Argentina en la final, en un partido en el que la tensión se palpó hasta el último minuto en todo el mundo árabe.

PUBLICIDAD

Entre callejones del barrio cairota de Zamalek, los aficionados egipcios y algunos españoles se agolpaban en sillas de plástico frente a pantallas instaladas en las calles. Salvo algún díscolo con la camiseta de Messi, la equipación y bandera de España se enarbolaban para este partido.

El apoyo a España ha servido para que Egipto se uniera de nuevo tras quedar eliminado en octavos frente a Argentina en uno de los partidos más polémicos de esta competición.

PUBLICIDAD

Sorbos de té, suspiros entre bocanadas de narguile y gritos de 'La Roja' convergían entre los cláxones típicos de las calles de la capital y el grito final de la celebración por la victoria de España. Cuando el arbitro pitó el final del partido, nadie quería dejar de lado la rojigualda para echarse una fotografía antes de marcharse.

Tampoco faltaron gestos contra Messi, al que no olvidan por el partido que derrotó a los 'Faraones' de Salah en la remontada más épica de este torneo.

Y es que los egipcios han visto este partido, además de una revancha, como una cuestión moral por el apoyo de España y jugadores de la selección, como Lamine Yamal, a la causa palestina, algo que el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, reivindicó durante la participación en el Mundial.

Además, este tema ha estado aún más presente con el respaldo público del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros responsables israelíes a Argentina justo antes de que se jugara la final.

Los gritos de celebración en el mundo árabe se trasladaban a un Líbano en pausa por una guerra que ha devastado el sur del país. Precisamente, en el bar El Camión, en Beirut, el pitido final desató un abrazo colectivo.

Españoles residentes, libaneses aficionados al fútbol y latinoamericanos compartieron una explosión de alegría que se prolongó entre cánticos, fotografías improvisadas y brindis por un título que muchos siguieron a miles de kilómetros de casa. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

La llegada del equipo a Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se estima para las 12:50 del lunes, a bordo de un avión de Iberia

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

Así han vivido Felipe VI y la familia real la victoria de España en la final del Mundial: “Estamos muy emocionados, como toda España”

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han presenciado el triunfo de La Roja, que se ha decidido con un gol de Ferrán en la prórroga

Así han vivido Felipe VI y la familia real la victoria de España en la final del Mundial: “Estamos muy emocionados, como toda España”

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 16.000 hectáreas en Guadalajara con 20 poblaciones evacuadas: se declara otro incendio en Palencia

Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 16.000 hectáreas en Guadalajara con 20 poblaciones evacuadas: se declara otro incendio en Palencia

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 19 de julio

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 19 de julio

Quinigol: comprueba los resultados del 19 de julio

Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios

Quinigol: comprueba los resultados del 19 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡¡¡Ahora toca celebrar!!!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

Las víctimas de La Roja en el Mundial 2026: la selección española derrota a Cristiano, Messi y Mbappé