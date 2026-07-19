En Egipto se saborea la revancha tras el triunfo de España sobre Argentina

Isaac J. Martín y Rosa Soto

El Cairo/Beirut, 20 jul (EFE).- La cuenta pendiente de Egipto para este Mundial 2026 se ha saldado al fin con el triunfo por 1-0 de España ante Argentina en la final, en un partido en el que la tensión se palpó hasta el último minuto en todo el mundo árabe.

PUBLICIDAD

Entre callejones del barrio cairota de Zamalek, los aficionados egipcios y algunos españoles se agolpaban en sillas de plástico frente a pantallas instaladas en las calles. Salvo algún díscolo con la camiseta de Messi, la equipación y bandera de España se enarbolaban para este partido.

El apoyo a España ha servido para que Egipto se uniera de nuevo tras quedar eliminado en octavos frente a Argentina en uno de los partidos más polémicos de esta competición.

PUBLICIDAD

Sorbos de té, suspiros entre bocanadas de narguile y gritos de 'La Roja' convergían entre los cláxones típicos de las calles de la capital y el grito final de la celebración por la victoria de España. Cuando el arbitro pitó el final del partido, nadie quería dejar de lado la rojigualda para echarse una fotografía antes de marcharse.

Tampoco faltaron gestos contra Messi, al que no olvidan por el partido que derrotó a los 'Faraones' de Salah en la remontada más épica de este torneo.

PUBLICIDAD

Y es que los egipcios han visto este partido, además de una revancha, como una cuestión moral por el apoyo de España y jugadores de la selección, como Lamine Yamal, a la causa palestina, algo que el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, reivindicó durante la participación en el Mundial.

Además, este tema ha estado aún más presente con el respaldo público del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros responsables israelíes a Argentina justo antes de que se jugara la final.

PUBLICIDAD

Los gritos de celebración en el mundo árabe se trasladaban a un Líbano en pausa por una guerra que ha devastado el sur del país. Precisamente, en el bar El Camión, en Beirut, el pitido final desató un abrazo colectivo.

Españoles residentes, libaneses aficionados al fútbol y latinoamericanos compartieron una explosión de alegría que se prolongó entre cánticos, fotografías improvisadas y brindis por un título que muchos siguieron a miles de kilómetros de casa. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)