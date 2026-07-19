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El fuego en Orés (Zaragoza) está estabilizado pero no extinguido ni totalmente controlado

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Zaragoza, 19 jul (EFE).- El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que el incendio que se inició en Orés está estabilizado, aunque no totalmente controlado ni extinguido, y ha apostado por trabajar intensamente para que "poco a poco" los ciudadanos de algunos municipios puedan comenzar a volver a la normalidad a partir del lunes.

En declaraciones a los medios ha destacado que todas las unidades siguen desplegadas sobre el terreno y que "se van a adaptar al nivel del incendio" para seguir trabajando de "manera intensa", porque va a ser, ha advertido, una "etapa larga" antes de dar el incendio por controlado.

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Bermúdez de Castro ha vaticinado que "poco a poco" se van a dar pasos "para que los ciudadanos puedan hacer otra vez vida normal" y ha explicado que durante la noche la Guardia Civil sobrevolará la zona con drones que llevan cámaras térmicas para conocer los puntos más calientes y constatar cómo está el entorno de los municipios.

Sin embargo, no ha mencionado qué municipios podrán volver a la normalidad a partir de mañana, antes de aclarar que los ciudadanos no podrán regresar a sus domicilios hasta que no se tengan garantías de "seguridad máxima".

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"En este momento todos los municipios tienen luz, todos los municipios tienen agua corriente y en algunos se está clorando el agua", ha explicado, y añadido que en Asín aún hay problemas con la cobertura de la telefonía móvil, por lo que se está trabajando con las compañías para reanudarla.

Para saber el impacto total del incendio, ha relatado el consejero, se deben llevar a cabo cálculos ya que ha sido 2muy complejo".

Asimismo, ha destacado el consejero aragonés que durante el lunes se seguirá trabajando con medios aéreos de manera insistente en el incendio de Plan (Huesca), más complicado por la altura del terreno.

"El tiempo nos va a dar un respiro en el ámbito del viento y de la humedad. En ningún caso en el tema de temperatura, porque va a seguir subiendo", ha advertido Bermúdez de Castro.EFE

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