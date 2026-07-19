Espana agencias

Baena: "Desde niño sueñas con este momento, hemos hecho historia"

Guardar
Google icon

East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- El centrocampista Alex Baena reconoció que vive un sueño con la conquista del título de Campeón del mundo ante Argentina, con el gol de Ferran en la prórroga. "Es un sueño desde niño sueñas con este momento. Hemos hecho historia", subrayó el jugador a Televisión Española.

El jugador del Atlético Madrid se hizo con un hueco en el ataque beneficiado por las dificultades físicas de Nico Williams. Y fue titular hasta el final.

PUBLICIDAD

"Nico también ha aportado cuando le ha tocado. Pero siempre me ha costado más que a los demás hacerme un hueco; pero tengo eso que me ha enseñado mi familia y al final tengo mi recompensa", indicó el centrocampista que dedicó el triunfo a la gente que lo pasó mal en situaciones complicadas como el covid o las inundaciones en Valencia.

"A esa gente. Han sido unos años complicados en España por gente que perdió gente querida por culpa del covid y por lo que pasó en Valencia. A esa gente", indicó.

PUBLICIDAD

"Quiero dar las gracias a toda la gente porque hemos estado con mucha gente detrás que nos ha alentado cada momento siempre. A la gente que lo pasa mal espero que hayamos dado una alegría", confió. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

La llegada del equipo a Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se estima para las 12:50 del lunes, a bordo de un avión de Iberia

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

Así han vivido Felipe VI y la familia real la victoria de España en la final del Mundial: “Estamos muy emocionados, como toda España”

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han presenciado el triunfo de La Roja, que se ha decidido con un gol de Ferrán en la prórroga

Así han vivido Felipe VI y la familia real la victoria de España en la final del Mundial: “Estamos muy emocionados, como toda España”

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 16.000 hectáreas en Guadalajara con 20 poblaciones evacuadas: se declara otro incendio en Palencia

Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 16.000 hectáreas en Guadalajara con 20 poblaciones evacuadas: se declara otro incendio en Palencia

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 19 de julio

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 19 de julio

Quinigol: comprueba los resultados del 19 de julio

Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios

Quinigol: comprueba los resultados del 19 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡¡¡Ahora toca celebrar!!!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

Las víctimas de La Roja en el Mundial 2026: la selección española derrota a Cristiano, Messi y Mbappé