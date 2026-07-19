Ángel Mato vence en las primarias del PSOE de Ferrol y será candidato en 2027

Ferrol, 19 jul (EFE).- El líder del PSOE de Ferrol y portavoz en el Ayuntamiento ferrolano, Ángel Mato, ha vencido este domingo en las primarias de su formación para elegir candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027, proceso en el que ha superado a la exedil Eva Martínez Montero.

Con 363 militantes en el censo del partido en la ciudad, se han contabilizado 308 votos, de los que 163 han recaído en el concejal, mientras que su oponente ha recogido 142 sufragios y se han registrado dos en blanco y uno nulo.

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Mato, alcalde de Ferrol entre 2019 y 2023 y al que el secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, mostró en los últimos meses su apoyo público, volverá a encabezar la lista socialista tras ganar a la exconcejala, actual responsable del gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones del Gobierno central.

De este modo, el mapa político de la ciudad completa paulatinamente su nómina de aspirantes para los comicios de mayo de 2027 tras la confirmación del parlamentario autonómico Mon Fernández como nuevo candidato del BNG y la continuidad, anunciada este fin de semana, del actual regidor, José Manuel Rey Varela, por el PP.

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Ferrol en Común no ha iniciado todavía el proceso correspondiente, en el que se prevé la confluencia en esa coalición de miembros de Esquerda Unida, Podemos, Anova y Sumar. EFE

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