Carapaz combativo del día: "Estoy orgulloso de haberlo intentado"

Le Markstein (Francia), 18 jul (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) fue elegido ciclista más combativo de la 14ª etapa del Tour de Francia 2026 después de protagonizar la escapada del día como último superviviente, alcanzado por Pogacar, ganador de la jornada, a 7,5 km de meta.

"He estado muy activo desde el inicio porque sabía que ésta era una buena oportunidad de luchar por la etapa. En la última subida, vimos que apenas tenía un minuto de ventaja sobre el pelotón y comprendimos que iba a ser una etapa para los hombres de la general. El resultado es el que es; lo hemos intentado hacer lo mejor posible, y estoy orgulloso de lo que he hecho", comentó en meta el campeón olímpico de Tokio 2020.

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A pesar de que "La locomotora del Carchi" no pudo rematar su esfuerzo con victoria, Carapaz encontró motivos y sensaciones para el optimismo.

"Para mí la etapa ha sido positiva. Hemos dado batalla hasta el último momento, intentando conseguir la victoria… pero ha sido una carrera muy dura. Desde el inicio ha habido mucha tensión. Estoy contento con mi actuación, porque cada día tengo mejores piernas y eso me motiva", señaló.

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Carapaz destacó el ambiente vivido en una etapa que estrenó el Col de Haag, previo a la meta de Le Markstein.

"El público ha estado increíble, especialmente en la última subida, cuando se notaba muchísimo la energía de la gente. El apoyo de los aficionados es vital para nosotros", concluyó. EFE

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