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Los Xolos vencen al Tigres UANL con dos goles decisivos de El Guezouani

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Tijuana (México), 16 jul (EFE).- El marroquí Mourad El Guezouani, nacionalizado español, convirtió dos goles en el tiempo de reposición para darle esta noche a los Xolos de Tijuana una victoria por 3-1 sobre el Tigres UANL.

Dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, Xolos se impuso con dos anotaciones de El Guezouani y una de Ramiro Árciga, en tanto Ozziel Herrera descontó por los regios.

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Los Xolos salieron a imponer condiciones en su cancha, incómoda para los rivales al ser sintética.

El equipo de casa perdió por lesión en el minuto 17 al uruguayo Ignacio Rivero; pese a eso, mantuvo la presión y en el 32 tomó ventaja con un gol de Árciga, de derecha a pase de Yael Padilla.

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Tigres presionó en busca del empate, pero en el 45+1 se quedó con un hombre de menos por la expulsión del mundialista uruguayo Rodrigo Aguirre, quien se tapó la boca para ofender a un rival.

A pesar de tener un hombre de menos en la cancha, los regios salieron a buscar la igualada en el 56. Herrera aceptó una asistencia del brasileño Joaquim, en un tiro de esquina, y de cabeza rescató la igualada.

Una escaramuza en el 69 provocó que fueran amonestados los ecuatorianos Jackson Porozo y Adonis Preciado, por los Xolos; y el uruguayo Fernando Gorriarán y Vladimir Loroña, por los visitantes.

Tijuana mantuvo dominio en mitad de la cancha, aunque sin crear peligro en el arco del guardameta argentino Nahuel Guzmán.

Frustrados, los hinchas repitieron el grito homofóbico que, sin que las autoridades reaccionen, suelen entonar los aficionados mexicanos cuando sus equipos no están bien.

En el 90+5, El Guezouani convirtió un penalti y tres minutos después puso el 3-1, cuando la defensa estrelló el balón en la rodilla del marroquí y se fue directo a la red.

Un par de horas antes, el Necaxa del entrenador uruguayo Martín Varini derrotó por 2-1 al Atlante, que regresó a la Primera división después de 12 años.

Eugenio Pizzuto le dio ventaja a los Potros de Hierro del estratega Miguel Herrera y el cuadro de casa le dio la vuelta al marcador con dianas del argentino Julián Carranza y de Miguel Pedrosa.

Mañana, el campeón, Cruz Azul, visitará al San Luis, Atlas al León y Puebla al Juárez FC y el sábado concluirá la jornada con los partidos Pumas UNAM-Pachuca, Monterrey-Santos Laguna, Guadalajara-Toluca y Querétaro-América.EFE

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