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LeBron James promete que su próximo equipo en la NBA "va a ser divertido"

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Nueva York, 16 jul (EFE).- LeBron James aseguró este jueves sobre su próximo equipo en la NBA que, "sea donde sea que aterrice en otoño, va a ser divertido", y reivindicó que quiere seguir demostrando a sus detractores que puede continuar siendo un jugador diferencial en la liga.

"Espero ver conmigo tanto a mis fanáticos como a los detractores. Va a ser divertido allá donde aterrice, haré lo mejor que sé hacer. Me tomo con un poco de motivación que me digan que ya no soy un factor diferencial", dijo LeBron James durante una charla ante el público del Fanatics Fest, un evento en Nueva York.

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"Primero que nada, pasé ocho grandes años con Los Angeles Lakers, una de las franquicias más históricas del mundo. Voy a echarlos de menos. Ya estoy deseando ver qué depara lo siguiente mientras voy cerrando las etapas finales de mi viaje", añadió James.

LeBron, a sus 41 años, anunció hace unas semanas que dejaba la franquicia con la que ganó el anillo en 2020, aunque aún no se retirará, y disputará su vigésimocuarta temporada en la NBA.

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"Me encanta jugar. Me encanta la competición, me encanta salir ahí fuera, jugar contra los mejores del mundo, y seguir siendo capaz de inspirar a la generación más joven y a mi generación", añadió James en la charla en la que también participó Tyrese Haliburton, estrella de los Indiana Pacers.

La charla entre Haliburton y James se publicará el próximo martes en el pódcast 'Mind the Game', un programa de análisis táctico de baloncesto producido por la empresa del propio LeBron James.

Haliburton explicó una curiosa anécdota entre él y James sobre la posibilidad de jugar juntos este próximo año.

"Le envié un mensaje de texto a LeBron hace un mes, antes de que él tomara la decisión de dejar los Lakers. Le dije: 'Oye, ¿quieres venir a Indiana? Podemos hacer que ocurra algo'. Y él me respondió con dos emoticonos de risa con lágrimas. Eso fue todo lo que obtuve", contó Haliburton entre risas, tanto suyas como de los miles de aficionados del público.

LeBron James también tuvo unas palabras para los New York Knicks, que se proclamaron campeones de la NBA por primera vez en más de medio siglo liderados por el MVP de las Finales, Jalen Brunson, y el dominicano Karl-Anthony Towns.

"No podemos darles suficiente crédito. Aplaudamos a los Knicks una vez más", celebró James, que también se rindió ante el rendimiento de OG Anunoby, jugador crucial para que los Knicks vencieran a los San Antonio Spurs.

LeBron, cuádruple campeón NBA, máximo anotador histórico de la liga y con un promedio en la última temporada de 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido, tiene como algunos de los posibles destinos a los Golden State Warriors, los Cleveland Cavaliers o los Miami Heat. EFE

(foto) (video)

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