El incendio de Lozoyuela (Madrid) aún no está controlado ni perimetrado

Madrid, 17 jul (EFE).- El incendio forestal declarado durante la tarde del jueves en Lozoyuela (Madrid) está aún sin controlar ni perimetrar, aunque los bomberos y agentes forestales trabajan para lograrlo, informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Según ha transmitido el servicio de Emergencias, los diferentes efectivos que están en la zona afectada están trabajando a primera hora de esta mañana para controlar y perimetrar el fuego.

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En el lugar están trabajando 28 medios terrestres y equipos del SUMMA112 y el ERIVE de Protección Civil, a la espera de la activación de los medios aéreos.

Se mantiene confinada la localidad de Cinco Villas y siguen cortadas las carreteras M-126 y M-135.

El fuego se originó en el entorno del cerro de Cinco Villas, en el extremo norte del término municipal de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, y desde ahí ha avanzado hacia Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas.

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Un hombre fue detenido este jueves como sospechoso de provocar el incendio forestal que llevó a la evacuación de más de un centenar de personas y el confinamiento de otras dos mil, según informó el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. EFE