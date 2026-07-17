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Airbus y CCOO logran un preacuerdo que contempla una revisión salarial global del 12 %

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Madrid, 17 jul (EFE).- La dirección de Airbus ha alcanzado un preacuerdo con CCOO que contempla una revisión salarial global del 12 % durante la vigencia del acuerdo y garantiza una subida salarial del 5 % en enero de 2026 y otro 5 % en abril de 2027, además del mantenimiento del teletrabajo.

Asimismo, incorpora una Revisión Salarial Individual (RSI) del 0,5 % y un 0,5 % para promociones en cada uno de esos ejercicios, además de una cláusula de revisión vinculada al IPC, según ha apuntado el sindicato en un comunicado.

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También mantiene íntegramente el actual modelo de teletrabajo recogido en el VII Convenio Colectivo Interempresas, asegura que el personal de la división de Espacio permanezca dentro del ámbito del convenio colectivo en el marco del Proyecto BROMO, establece dos semanas de vacaciones flexibles en el calendario anual de cada centro y suspende la aplicación de la metodología Bradford.

El preacuerdo no entrará en vigor sin que antes sea sometido a la decisión de todos los trabajadores de Airbus mediante un referéndum vinculante. "Será la plantilla quien tenga la última palabra sobre la aplicación del acuerdo y sus condiciones", añade el sindicato.

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CCOO ha valorado el preacuerdo alcanzado al plasmar todas las reivindicaciones de la plantilla recogidas en la propuesta aprobada por sus afiliados, garantizando la mejora del poder adquisitivo, manteniendo el teletrabajo en las mismas condiciones, dando seguridad a la plantilla de Espacio o flexibilizando las vacaciones.

Los trabajadores de Airbus España llevan en huelga desde el pasado 1 de julio y este pasado jueves, junto con las principales organizaciones sindicales, llevaron a cabo una marcha reivindicativa en Getafe (Madrid).

El Sindicatos Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), segunda organización con más representación dentro de la multinacional por detrás de CCOO, inició la huelga el pasado 1 de julio que tiene previsto prolongar hasta el 31 de julio.

Todos los sindicatos, con representación en cualquiera de los centros de trabajo, apoyaban actualmente la huelga, siendo CCOO el último en unirse a principios de esta semana.

La huelga fue convocada tras el fracaso de las negociaciones, siendo los principales puntos de conflicto las medidas unilaterales sobre incrementos salariales, las de conciliación, el teletrabajo, la gestión de la incapacidad temporal y la posible segregación del negocio de Espacio fuera de Airbus. EFE

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