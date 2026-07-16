Vilau corta oreja y entra en la final de "Cénate Las Ventas" con El Mene y Nacho Torrejón

Madrid, 16 jul (EFE).- Una buena novillada de Sagrario Moreno -que promedió 523 kilos- brindó opciones de triunfo en mayor o menor medida a una terna en la que tan solo un decidido Mario Vilau tocó pelo, logrando un puesto en la final del certamen "Cénate Las Ventas", mientras Luis Pasero y López Peregrino se marcharon de vacío.

Mario Vilau, con diferencia el más placeado de la terna actuante, vio cómo el tercero, al que fue a recibir a porta gayola, obviaba su presencia y tomaba dirección a tablas. Fue un presagio de lo que resultaría su lidia, en la que, tras un prometedor inicio de muleta de rodillas en los medios, con el de Sagrario Moreno embistiendo con clase por el pitón derecho, el astifino novillo se apagó súbitamente -acaso tras ser castigado en exceso en el caballo-, impidiendo al novillero catalán tener opción de triunfo.

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El sexto, sin embargo, sí atendió a su llamada de hinojos en la puerta de toriles, pasando a centímetros del novillero catalán, quien apretó en todo momento, con una intensa disposición para el triunfo, que a la postre logró. Fue una oreja en pago a una labor arrebatada ante un buen utrero al que no le sobró la fuerza pero que siempre quiso perseguir la muleta, a veces incitado por los sucesivos toques que Vilau ejecutó para rematar sus muletazos, casi siempre ejecutados con la mano derecha. Además, la contundente estocada cobrada al primer intento sumó en su haber.

El zancudo primero terminó humillando. Y tuvo mérito porque su alzada hizo que tal condición resultara especialmente destacable. Tuvo buen embroque pero le faltó fuerza para terminar sus viajes y no acometer rebrincado. Aún así ofreció opciones. Sin embargo Luis Pasero solo logró acoplarse a la condición de su antagonista en el tramo final de una dilatada faena. Fue en una entonada serie de naturales, antes de marrar con los aceros. Supo a poco, si bien el viento tuvo incidencia negativa a la hora de manejar los engaños.

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El cuarto tuvo mejores hechuras y también embistió con mayor clase que el que abrió plaza. De hecho las dos primeras tandas de derechazos, con el novillo yendo tras la tela roja hasta el final con gran entrega, hicieron pensar en posible faena de triunfo a cargo de un Pasero más entonado. Empero, tras las dos tandas iniciales diestras y pasar al lado zurdo, el astado se vino abajo irremisiblemente, y con él las opciones de éxito tangible.

El bravo segundo apretó en el peto de Juan Melgar, quien picó con acierto. No obstante, menos acertado anduvo el debutante López Peregrino. El codicioso utrero pidió mando, sin encontrarlo enfrente con la continuidad deseable.

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Como sucediera en su primero, Peregrino no logró erguirse manejando el capote en el quinto, tela que le costó manejar, a pesar de las arrancadas impetuosas pero francas de su antagonista. Tampoco hubo brillantez en el primer tercio, con el picador Ronualdo Almodóvar aplicándose con intensidad sobre el morrillo del novillo puya en mano, circunstancia que no agotó el fuelle del de Sagrario Moreno, que brindó cinco series de triunfo, no aprovechadas por el novillero andaluz.

FICHA: Plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Cuarta novillada nocturna del certamen "Cénate Las Ventas".

Se lidiaron seis novillos de Sagrario Moreno, bien presentados, a excepción del zancudo que abrió festejo. Primero algo rebrincado pero manejable. Segundo bueno, aplaudido en el arrastre. Tercero mansurrón y muy venido a menos. Cuarto, aplaudido en el arrastre, con clase aunque de escasa duración. Encastado el quinto. Bueno el sexto, aplaudido en el arrastre.

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Luis Pasero (de gris perla y oro): dos pinchazos, estocada entera algo delantera y dos descabellos (silencio tras aviso); entera desprendida (ovación con saludos tras aviso).

López Peregrino, que debutaba en esta plaza (de verde agua y oro): dos pinchazos y estocada entera caída (palmas); pinchazo y casi entera algo delantera y perpendicular (silencio).

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Mario Vilau (de azul celeste y oro): pinchazo y estocada casi entera arriba (silencio); estocada entera arriba (oreja).

Terminado el festejo se anunció por megafonía que los finalistas del certamen "Cénate Las Ventas", que tendrá lugar el próximo jueves 23 de julio, serán El Mene, Nacho Torrejón y Mario Vilau.

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