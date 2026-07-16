Rull reclama al Supremo que abandone su rebeldía" y aplique "inmediatamente" la amnistía

Barcelona, 16 jul (EFE).- El presidente del Parlament catalán, Josep Rull, ha reclamado este jueves al Tribunal Supremo que "abandone su vía de rebeldía" y aplique "inmediatamente" la ley de amnistía, sin esperar a otros tribunales, y de forma "rotunda y plena".

En una declaración desde el Parlament, Rull, de Junts, ha celebrado el aval a la amnistía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, a su juicio, da respuesta a la "anormalidad política que hoy vive Cataluña".

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"Este Parlament tiene dos diputados en el exilio, el conseller Lluís Puig y el presidente Carles Puigdemont, dos diputados con sus derechos políticos descabezados, impedidos de ejercer con normalidad la representación que el pueblo catalán les confió", ha denunciado Rull, que también ha recordado que hay políticos que "tienen su vida pública condicionada y limitada, ya sea porque no pueden participar libremente en la política institucional o porque siguen pendientes de responsabilidades patrimoniales".

"Hoy Europa ha hablado claro", ha remarcado el presidente del Parlament, que ha pedido el fin del "filibusterismo de la cúpula judicial española, que lleva dos años bloqueando y resistiéndose a aplicar la amnistía".

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Según Rull, tras el fallo del TJUE, "no hay margen para la ambigüedad, para los cálculos político-judiciales ni para la enésima interpretación restrictiva de la ley de amnistía".

"Ahora lo que toca, y lo exigible en un Estado de derecho, es que la cúpula judicial española la aplique definitivamente, sin más subterfugios y sin más demoras", ha agregado Rull, que ha instado directamente al Tribunal Supremo a aplicar de inmediato la norma a los líderes del 'procés'.

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El presidente del Parlament ha sostenido que la sentencia de hoy "debe permitir reparar unos hechos que nunca habrían tenido que producirse; pero también es un toque de alerta, un recordatorio, de la anomalía democrática y la actitud reaccionaria de algunos estamentos del Estado español contra un movimiento político que legítimamente defendía y defiende unos ideales".

En este sentido, ha señalado que la amnistía "no resuelve la cuestión de fondo que nos ha llevado hasta aquí, una cuestión de fondo que responde a unas aspiraciones legítimas que se han reivindicado de forma cívica, pacífica y democrática para decidir el futuro político de la nación y que hoy siguen vigentes". EFE

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