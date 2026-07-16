Rahm empieza con solidez en el Abierto Británico

Redacción deportes, 16 jul (EFE).- El jugador español Jon Rahm comenzó con solidez su décima participación en el Abierto Británico de golf al situarse con un total de -1 al término de la ronda inaugural celebrada este jueves, a tres golpes de los líderes provisionales, después de desplegar un gran juego solo empañado por un par de errores que le costaron sendos ‘bogeys’.

Rahm se mostró muy consistente en las salidas y en las aproximaciones, lo que reforzó su confianza, si bien la falta de puntería en algún ‘putt’ sencillo y los dos fallos en los hoyos 14 y 15 le impidieron acercarse más a la cabeza al término de la primera ronda del último ‘major’ de la temporada, que cumple su 154 edición.

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Después del mal sabor de boca que le dejó no pasar el corte en el Abierto de Estados Unidos en junio, el golfista vasco salió en Royal Birdale, el campo situado al norte de Liverpool dispuesto a demostrar por qué sigue siendo uno de las grandes figuras del golf y su anhelo por sumar su primer grande británico, donde Severiano Ballesteros logró tres títulos, el último en 1988.

Un ‘birdie’ en el hoyo tres con un ‘putt’ de cinco metros puso de manifiesto su voluntad y a pesar de que hasta el undécimo no volvió a bajar del par después algún desacierto en el ‘green’, su rendimiento mostró una gran solidez, con grandes golpes desde el ‘tee’ y con los hierros.

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Sin embargo, en plena progresión y con el par cinco del 14 a su favor, sendos fallos en la salida y al tratar de sacarla de la maleza le condenaron a su primer ‘bogey’.

En el siguiente, un par tres, volvió a desatinar de inicio y de nuevo incurrió en un ‘bogey’ que le hizo regresar al par.

El ‘León de Barrika’ se sacudió el bajón para acabar con buen sabor de boca. En el 17, a punto estuvo de firmar un ‘eagle’ y en el último, tras un ‘chip’ exquisito, rozó el segundo ‘birdie’ consecutivo para terminar con -1.

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Con el turno vespertino aún en juego, en el que participan el madrileño Eugenio Chacarra y el amateur catalán Alejandro de Castro, ambos novatos en el Abierto Británico, Rahm fue el mejor de los cuatro españoles de la primera tanda en Royal Birdale.

Ángel Ayora tuvo un comienzo prometedor, con -1 en la primera mitad del recorrido, pero la segunda se le atragantó, culminada con un doble ‘bogey’ ante la casa club, con un total de +2 .

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Josele Ballester también tuvo una jornada discreta, con tres ‘bogeys’ en los primeros nueve hoyos, aunque reaccionó al final y sumó dos ‘birdies’ para cerrar con -1.

Peor le fueron las cosas a David Puig, quien tras una actuación sin brillantez, tuvo un final funesto, con un 'bogey' en el 17 y un triple 'bogey' en el último después de colar la bola en dos búnkeres para firmar un +4, que le sitúa en una posición muy complicada con vistas a superar el corte.

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En paralelo a Rahm jugó el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo y defensor de la corona lograda en la anterior edición, disputada en Royal Portrush (Irlanda del Norte).

Después del escozor que le causó no pasar el corte en el torneo prólogo de Escocia, Scheffler, de 30 años y que persigue su quinto ‘major’, salió crecido, con cuatro ‘birdies’ en sus primeros seis hoyos.

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Sin embargo, tras su trepidante comienzo, frenó en seco y completó la ronda con dos ‘bogeys’ para acabar con -2.

Del primer grupo, destacaron el coreano Sungjae Im y el inglés Dan Brown, quienes se pusieron provisionalmente en cabeza con -4.

Brown, de 31 años y 136 del mundo, confesó al término de la jornada que fuma siete u ocho cigarrillos por ronda para ayudar a controlar la ansiedad. “Los niveles de estrés suben y termino fumando más”, se sinceró el inglés.

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El estadounidense Alex Smalley fue el único que llegó a ponerse -5, pero un doble ‘bogey’ en el último hoyo le dejó en segunda línea en la general con -3, los mismos que su compatriota Bryson DeChambeau, el escocés Robert MacIntyre y el italiano Francesco Molinari, entre otros.

La jornada estuvo marcada por el tiempo cálido y un viento que fue a más, aunque sin excesiva intensidad, lo que hizo que dio dureza al campo y rapidez a las bolas. EFE

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