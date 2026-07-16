Espana agencias

Los Miami Heat presentan a Antetokounmpo y confían en reunirlo con LeBron James

Guardar
Google icon

Miami (EE.UU.), 16 jul (EFE).- Los Miami Heat presentaron este jueves a Giannis Antetokounmpo como su nuevo jugador, en una ceremonia en la que el director general de la franquicia, Pat Riley, aseguró que queda otro fichaje "por aterrizar", en referencia a una posible llegada de LeBron James

"Logramos aterrizar el avión (de Antetokounmpo). Ahora hay otro que tenemos que aterrizar", dijo Riley, escoltado por el jugador griego y el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, en un acto en el Kaseya Center.

PUBLICIDAD

Antetokounmpo, de 31 años, recaló en los Heat procedente de los Milwaukee Bucks a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis y varias rondas futuras del 'draft'.

Además del alero, los de Miami también recibieron al tirador Bobby Portis.

En su primera comparecencia como jugador de los Heat, Antetokounmpo destacó que siempre tuvo un enorme respeto por la franquicia y la mentalidad ganadora que transmite, y admitió que necesitaba salir de su zona de confort para seguir progresando.

PUBLICIDAD

"Necesito presión en este momento de mi carrera. Creo que, para poder pasar al siguiente nivel, tengo que salir de mi zona de confort, y siento que Miami es el lugar donde debo estar. Tienen una mentalidad muy parecida a la mía como equipo, así que fue una decisión obvia. Quería estar aquí. Estoy emocionado de estar aquí y solo quiero ponerme a trabajar", dijo el dos veces MVP de la NBA.

En los Heat lucirá el dorsal '7', dejando atrás el '34' que usaba en los Bucks, como una manera, explicó, de cerrar un capítulo.

"Por respeto a la organización que me drafteó y en la que jugué durante 13 años, decidí dejar ese número allá e intentar comenzar un nuevo capítulo. Con suerte, podré dejar mi huella aquí en Miami y hacer que el número 7 sea tan legendario como lo fue el número 34", expresó.

Antetokounmpo, campeón de la NBA con los Bucks en 2021, promedió esta última temporada 27,6 puntos, 9,9 rebotes y 5 asistencias por partido, pese a perderse más de la mitad de los partidos por diversas lesiones.

Su salida de los Bucks se rumoreaba desde hace un par de temporadas, a medida que las opciones reales de competir por el anillo se reducían.

El griego estuvo acompañado en su presentación por su amigo y nuevo compañero en los Heat, Bam Adebayo -comparten agente- y por su mujer.

El acto tuvo lugar en medio de los rumores sobre el futuro de LeBron James, que muestran a los Heat como uno de los principales candidatos a hacerse con sus servicios, según los expertos.

James, que cumplirá 42 años el próximo diciembre, no extendió este verano su vinculación con Los Angeles Lakers y se lanzó por cuarta vez en su carrera a la agencia libre.

En su estreno en este mercado, en 2010, eligió a los Heat para salir por primera vez de los Cleveland Cavaliers. Jugó cuatro temporadas en la franquicia de Florida, en la que conquistó dos anillos y acabó dos veces como finalista de la NBA.

hbc/asc

(foto)(video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultado La Primitiva hoy 16 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultado La Primitiva hoy 16 de julio

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 16 de julio de 2026

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 16 de julio de 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 julio

Detenido el presunto autor del incendio forestal de Lozoyuela (Madrid): la Guardia Civil encuentra “material sospechoso” entre sus pertenencias

El fuego mantiene activado el nivel 2 del Plan INFOMA y ha obligado a confinar a unas 2.000 personas y evacuar a más de un centenar de vecinos

Detenido el presunto autor del incendio forestal de Lozoyuela (Madrid): la Guardia Civil encuentra “material sospechoso” entre sus pertenencias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea alerta de los problemas de corrupción en España y de la excesiva duración de los procesos judiciales

La Unión Europea alerta de los problemas de corrupción en España y de la excesiva duración de los procesos judiciales

La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

DEPORTES

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella

¿Cuánto valen las plantillas de las dos mejores selecciones del mundo? De una Argentina liderada por Messi a la España comandada por Lamine Yamal

Lamine Yamal y Pedro Porro entre algodones: se entrenan al margen del equipo tan solo tres días antes de la final del Mundial

El lío del Atlético de Madrid: campeón y subcampeón del Mundial 2026, pero el primero en volver a la rutina de LaLiga

Luis de la Fuente, de encontrar trabajo en la Federación con un anuncio en el periódico a llevar a España a la final del Mundial 2026