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Lamine Yamal y Pedro Porro entrenan al margen a tres días de la final

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Whippany (Nueva Jersey, EE.UU.), 16 jul (EFE).- Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron este jueves al margen de sus compañeros en el primer entrenamiento de la selección española para preparar la final del Mundial del domingo 19 de julio ante Argentina.

Tras la victoria ante Francia en semifinales (0-2), Lamine Yamal salió del césped cojeando ligeramente y Pedro Porro lo hizo con una “sobrecarga”.

Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) transmiten calma respecto a la disponibilidad de ambos jugadores para la final, con el objetivo de que el viernes se reincorporen al trabajo con el grupo.

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Tanto Lamine Yamal como Pedro Porro saltaron al césped junto al resto de sus compañeros, pero tras un ligero calentamiento no participaron en los rondos habituales y llevaron a cabo estiramientos sobre esterillas durante los 15 minutos abiertos a la prensa, en los que Luis de la Fuente estuvo muy pendiente de ellos.

El entrenamiento de este jueves tuvo lugar en el centro del New York Red Bull en Whippany, ubicado en el condado de Morris en el estado estadounidense de Nueva Jersey, elegido por la selección española para preparar la final.EFE.

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