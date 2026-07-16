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La electricidad se encarece un 30 % este julio con una mayor demanda por las olas de calor

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Madrid, 16 jul (EFE).- El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada, ronda los 94 euros/megavatio hora (MWh) en julio, un 30 % más en comparativa interanual, coincidiendo con una menor aportación eólica e hidráulica que en el mismo periodo de 2025.

También con un elevado consumo que, en verano, se asocia con el empleo de aparatos de refrigeración para combatir las altas temperaturas, como sucedió con la ola de calor que atravesó España entre el domingo 5 y el jueves 9, un episodio que dejó el dato de demanda máxima diaria peninsular más alto de los últimos años.

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De acuerdo con la información del operador del sistema, Red Eléctrica, el miércoles 8, este parámetro alcanzó los 812,6 gigavatios hora (GWh), por encima de los 809 GWh del miércoles 2 de julio de 2025, que fue el pico de la pasada temporada estival y que, también entonces, se produjo en una jornada de calor extremo.

No obstante, el máximo histórico para estas fechas -Red Eléctrica separa los registros en función de si se dan en invierno o verano- continúan siendo los 822 GWh del jueves 20 de julio de 2006.

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En cambio, si se observa la demanda horaria, el techo de esta campaña de verano son, de momento, los 39.160 MWh del mismo 8 de julio, de 20:00 a 21:00 horas, lo que supera a los 37.637 MWh del 2 de julio de 2025, entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Aquí, el récord son los 40.934 MWh del lunes 19 de julio de 2010, de 13:00 a 14:00 horas.

Bajando al detalle, la potencia máxima instantánea de este verano son los 39.429 megavatios (MW) del lunes 6 de julio a las 20:58 horas, apenas dos minutos antes de que diera comienzo el partido de octavos de final del Mundial de fútbol entre España y Portugal.

Este nivel se encuentra por encima de los 37.946 MW del 2 de julio de 2025 a las 14:30 horas, si bien sigue sin llegar a los 41.318 MW del 19 de julio de 2010 a las 13:26 horas.

Los datos de demanda correspondientes a la actualidad y recopilados por EFE no incluyen la energía procedente de las instalaciones de autoconsumo.

Entre el 5 y el 9 de julio, es decir, en la segunda ola de calor del verano conforme a la Agencia Española de Meteorología (Aemet), el MWh se pagó en el 'pool', de media, a 100 euros, cuando en el periodo comparable de 2025 (del primer domingo al segundo jueves de ese julio) rozó los 72 euros.

Conviene aclarar que un hogar tipo consume, de media, unos 250-290 kilovatios hora (kWh) de electricidad al mes, es decir, unos 0,25-0,29 MWh. Además, el precio para los usuarios con tarifa PVPC depende en un 45 % del mercado diario y, el 55 % restante, de una cesta de futuros.

Demanda al margen, estas semanas también se han caracterizado por una menor aportación eólica, tecnología que tiende a reducir de forma notable el precio eléctrico, e hidráulica.

Con todo, el 'mix' eléctrico peninsular vuelve a ser mayoritariamente renovable (un 57,5 %), con la solar fotovoltaica como primera fuente de generación con el 30,1 %. Tras ella se sitúan la nuclear (19,4 %), los ciclos combinados de gas (17,3 %) y la eólica (14,5 %). EFE

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