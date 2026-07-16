España-Argentina, una final entre amigos

Dallas (EE.UU.), 16 jul (EFE).- La final entre España y Argentina en el Mundial 2026 enfrentará hasta 15 compañeros de clubes durante esta temporada, entre ellos nueve del Atlético de Madrid: Marcos Llorente, Marc Pubill y Álex Baena frente a Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Nico González, que compartieron vestuario, final de la Copa del Rey y semifinal de la Liga de Campeones en el conjunto rojiblanco este curso.

Una presencia mayoritaria dentro del buen ambiente que siempre destacaron de puertas hacia afuera en el club madrileño a lo largo de toda la temporada y que ahora serán rivales en el duelo decisivo de todo un Mundial del próximo domingo, como ocurre en otros tres clubes de los 25 que están representados en la final del torneo.

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También sucede en el Bayer Leverkusen con el español Alejandro Grimaldo, que ahora jugará en el Atlético de Madrid, y el argentino Exquiel Palacios; en el Tottenham, con Pedro Porro y Cristian ‘Cuti’ Romero, en la defensa del club londinense y en un curso tan sufrido como estresante; y en el Chelsea con Marc Cucurella, que ahora se va al Real Madrid, y Enzo Fernández, uno de los líderes de la Albiceleste.

La temporada terminó con frustración para el Atlético de Madrid, que llegó hasta la final de la Copa del Rey, perdida en los penaltis contra la Real Sociedad, y compitió hasta las semifinales de la Liga de Campeones, de las que fue eliminado por el Arsenal por un solo gol en la vuelta en Londres. Un golpe para el grupo del equipo rojiblanco, en el que nueve compañeros, ahora rivales, tienen la revancha a la vista en el Mundial.

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Por España, Marcos Llorente, Marc Pubill y Álex Baena. Por Argentina, Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Thiago Almada y Nico González. Compañeros y amigos a las órdenes de Diego Simeone y enfrentados ahora por ser campeones del mundo con sus selecciones.

Alejandro Grimaldo ha jugado su última temporada en el Bayer Leverkusen. Se va con 145 partidos entre todas las competiciones, con 30 goles y 45 asistencias, desde que llegó desde el Benfica hace tres campañas.

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Desde ese tiempo, ha compartido equipo con el argentino Ezequiel Palacios, que disputará la final del Mundial con la Albiceleste. Juntos hicieron historia con el Bayer Leverkusen como campeones de Bundesliga y Copa de Alemania con Xabi Alonso como entrenador en 2023-24.

Han jugado juntos los últimos tres años y medio, desde que Enzo Fernández fue campeón del Mundial 2022 con Argentina. Seis meses antes llegó al club Marc Cucurella. Han sufrido juntos los vaivenes del equipo, entre la irregularidad y el éxito, unidos hasta ahora, cuando el lateral tomará rumbo al Real Madrid.

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No ha sido una temporada fácil para ninguno de los dos. Ni para el futbolista español ni para el central argentino, un líder en el campo. El Tottenham bordeó el descenso salvado al límite de la temporada entre cambios de entrenador casi constantes. Ahora juegan por ganar el Mundial. Uno frente al otro, ambos titulares. EFE