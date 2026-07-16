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El PP reúne este viernes a su Comité Electoral para aprobar los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia

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El Comité Electoral Nacional del PP celebrará este viernes una reunión para aprobar los nombres de los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027, la víspera de que Alberto Núñez Feijóo se haga una foto de familia con esos cabezas de lista en Santiago de Compostela.

Feijóo ha fijado en su agenda la fecha del 18 de julio para proclamar a los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia, mientras que dejará para la vuelta del verano los candidatos a la Presidencia de las comunidades autónomas que tienen comicios el próximo año, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

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Según los Estatutos del PP, el Comité Electoral Nacional designa a los candidatos a las presidencias de los Gobiernos de las CCAA, presidencias de las diputaciones, a diputado general, así como alcaldías de las capitales de comunidad autónoma, alcaldías de las capitales de provincia, cabildos, consells insulares y juntas generales.

ACTO DE PROCLAMACIÓN CON FEIJÓO EL SÁBADO EN SANTIAGO

Este viernes, el Comité Electoral Nacional del PP que preside el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo mantendrá una reunión para dar luz verde a los candidatos a las 50 capitales de provincia.

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Tras esa reunión, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrecerá una rueda de prensa junto a Calvo desde A Coruña. Al día siguiente, Feijóo se rodeará de esos candidatos, a los que prevé dar la palabra brevemente en el acto que el partido está organizando en Santiago.

Aunque algunos alcaldes repetirán, también habrá cambios en algunas plazas, si bien la cúpula del PP maneja sus tiempos a la hora de hacerlos públicos. El propio Feijóo ha adelantado algunos como el de la candidata a la alcaldía de Murcia, Rebeca Pérez, que se ha convertido en la apuesta del partido tras el fallecimiento de José Ballesta.

Este mismo jueves el presidente de los 'populares' se desplazó a Canarias, acompañado del líder del PP canario, Manuel Domínguez, para presentar al secretario del partido en las islas, Poli Suárez, como nuevo candidato de su formación a alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.

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EuropaPress

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