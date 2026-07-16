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El PNV pide a la justicia española que "mueva ficha" y aplique la ley de amnistía

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Bilbao, 16 jul (EFE).- El PNV ha pedido a los tribunales españoles que "muevan ficha" y apliquen la ley de amnistía avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para favorecer "la normalización política en Catalunya".

El TJUE ha considerado que la ley de la amnistía es conforme al derecho comunitario porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación" tras el proceso independentista en Cataluña.

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Tras hacerse público el fallo, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha comentado en su perfil de una red social que "los conflictos políticos deben resolverse en el ámbito de la política" y que "judicializar el 'procés' fue un error".

"Hoy el Tribunal de Justicia de la UE avala la Ley de Amnistía que aprobamos en el Congreso. Ahora los tribunales españoles tienen que aplicarla de una vez y contribuir a la convivencia y a la normalización política en Catalunya", ha sentenciado.

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Además, en comparecencia ante los medios en la sede del partido, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, y la europarlamentaria jeltzale, Oihane Agirregoitia, han recordado que el 10 de junio de 2024 su partido votó a favor en las Cortes Generales para aprobar la ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

El PNV consideró entonces que esa norma era "un instrumento de convivencia" para Cataluña y que no ponía riesgo "ni el Estado de derecho ni la separación de poderes".

"La ley de amnistía sirve -ha añadido- para otorgar a la política una oportunidad para reiniciar un proyecto de convivencia y normalización por medios democráticos".

Tras la sentencia de este jueves, ha dicho, "es momento de que los tribunales españoles muevan ficha y apliquen la amnistía que se aprobó en las Cortes Generales en 2024".

Por su parte, Agirregoitia ha valorado que la Justicia de la Unión Europea haya avalado la compatibilidad de la ley de amnistía en el derecho de la UE".

Esa decisión "lo que hace es reforzar esa idea de una Europa que aporta seguridad jurídica y resuelve las controversias". EFE

(Foto) (Vídeo)

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