Espana agencias

El Independiente va por la revancha ante Emelec para seguir de líder en Ecuador

Guardar
Google icon

Guayaquil (Ecuador), 16 jul (EFE).- El Independiente del Valle saldrá el próximo domingo en busca de la revancha de la primera derrota que sufrió este año en Ecuador a manos del Emelec, para inflar el liderato absoluto que tiene en la actual temporada, que lo perfila como el principal candidato para ganar el título de la Liga Pro.

La primera de las tres derrotas fue por 2-0 contra Emelec por la quinta fecha en marzo pasado, después perdió por 2-0 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito y por 3-2 contra el Libertad.

PUBLICIDAD

El cuadro del Valle, del entrenador uruguayo Joaquín Papa, tiene una ventaja de 11 puntos sobre los demás equipos. El nivel de juego que ha desarrollado el Negriazul o los Rayados del Valle, le ha permitido sumar 14 victorias y 43 puntos, frente a los 9 triunfos conseguidos por el Aucas, el segundo mejor equipo ecuatoriano, con 32 unidades.

Por su parte, el Emelec marca una irregularidad en sus actuaciones que lo ubican en el noveno puesto, con 24 puntos, por lo que apelará a una nueva hazaña, pues el Negriazul hace gala de una variedad de figuras con las que saldrá también desde agosto a los octavos de la Copa Libertadores y de la Copa Ecuador.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Aucas visitará el próximo domingo por la vigésima fecha a Técnico Universitario, en su afán por sostenerse en el segundo lugar y para seguir intentando alcanzar al Independiente, en las próximas diez fechas de la primera etapa del torneo.

El Barcelona, tercero de la clasificación, con 31 puntos, recibirá al antepenúltimo de la tabla de posiciones, el Libertad. Barcelona tendrá como esperanza de triunfo, el aporte del goleador argentino Darío Benedetto, junto al paraguayo Sergio Díaz.

Entretanto, la Católica procurará ratificar su mejoría futbolística en su visitará al Deportivo Cuenca, con el aporte de los panameños Azarías Londoño y José Fajardo, mientras el Cuenca echará manos del goleador juvenil ecuatoriano-argentino, Matías Klimowicz.

Liga Deportiva Universitaria de Quito saldrá en busca de romper la mala racha, fruto de dos derrotas y un empate que lo ubican en el sexto lugar, en el enfrentamiento contra Leones del Norte, cuadro debutante en la actual temporada en la primera división de Ecuador.

El 'Rey de Copas', como también le dicen a Liga, dispondrá del defensa haitiano Ricardo Adé, del atacante brasileño Deyverson y del también delantero, el paraguayo Rodney Redes, pero echará de menos al centrocampista chileno Fernando Cornejo, expulsado en la reciente fecha.

- Partidos de la vigésima fecha de la liga profesional ecuatoriana:

. Viernes 17: Delfín-Macará.

. Sábado 18: Deportivo Cuenca-Universidad Católica, Liga de Quito-leones del Norte y Barcelona-Libertad.

. Domingo 19: Técnico Universitario-Aucas, Guayaquil City-Manta y el Independiente del Valle-Emelec.

. Lunes 20: Mushuc Runa-Orense. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Un informe oficial revela que el PIB por habitante ajustado por poder adquisitivo en el país luso equivale al 82% de la media europea, mientras que en España alcanza el 92%

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Ni nadar ni caminar: a partir de los 50 años las mujeres necesitan hacer este ejercicio para no perder masa muscular

A partir de los 50 años, la pérdida de masa muscular se acelera y solo el entrenamiento de fuerza ha demostrado ser eficaz para mantener la salud

Ni nadar ni caminar: a partir de los 50 años las mujeres necesitan hacer este ejercicio para no perder masa muscular

Penélope Cruz se declara fan de Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal: la foto inédita en las gradas del Mundial 2026

La actriz ha seguido de cerca cada partido junto a Javier Bardem o famosos como Inés de Ramón, Brad Pitt y Rosalía

Penélope Cruz se declara fan de Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal: la foto inédita en las gradas del Mundial 2026

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

La Audiencia de Almería sentencia a uno de los beneficiarios de una red de empresas fantasma que defraudó más de 630.000 euros a las arcas públicas

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

El príncipe Guillermo, “abatido” tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026: su mensaje de apoyo tras su sonada ausencia en las gradas

El heredero británico es un gran aficionado al fútbol, pero no ha podido acudir a ninguno de los partidos de la selección inglesa

El príncipe Guillermo, “abatido” tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026: su mensaje de apoyo tras su sonada ausencia en las gradas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

El efecto dominó que espera Puigdemont para volver a España: la decisión del TJUE no garantiza su regreso pero podría influir en la decisión

ECONOMÍA

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

DEPORTES

Las estrellas de Inglaterra sentencian a Tomas Tuchel: “A este nivel no es suficiente con aferrarse al 1-0″

Las estrellas de Inglaterra sentencian a Tomas Tuchel: “A este nivel no es suficiente con aferrarse al 1-0″

Carlos Alcaraz ya tiene fecha de vuelta tras su lesión de muñeca: se apunta a Cincinnati

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial